ΣΕΚ: Η ελληνική κτηνοτροφία στο έλεος της αδιαφορίας

Ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας καταγγέλλει σοβαρές ενέργειες και παραλείψεις που εκθέτουν τη χώρα και απειλούν τη διατήρηση της ελληνικής κτηνοτροφικής ταυτότητας. Θανατώθηκαν σπάνια πρόβατα χωρίς διατήρηση DNA. Στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων στα Γιαννιτσά θανατώθηκαν πρόβατα σπάνιας αυτόχθονης φυλής (Πελαγονίας), χωρίς να τηρηθεί καμία διαδικασία διατήρησης γενετικού υλικού ή αρχείου DNA. Η πράξη αυτή συνιστά ανεπανόρθωτη απώλεια για τη βιοποικιλότητα και δείχνει πλήρη αδιαφορία απέναντι στην εθνική υποχρέωση προστασίας των ελληνικών φυλών.

Ο ΣΕΚ ζητά άμεση διερεύνηση της σχετικής απόφασης αφού στον Ευρωπαϊκό κανονισμό διαχείρισης ζωονόσων αναφέρεται ρητά πως οι αυτόχθονες και σπάνιες φυλές δεν πρέπει να θανατώνονται:

Ποιος έδωσε την εντολή για τη θανάτωση;

Γιατί δεν κρατήθηκε γενετικό υλικό;

Ποια μέτρα θα ληφθούν για να μην επαναληφθεί;

Η απώλεια αυτή αποτελεί πλήγμα όχι μόνο για την επιστημονική έρευνα αλλά και για το ίδιο το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας.

«Το μεγάλο φιάσκο του Μέτρου 5.2»

Για το Μέτρο 5.2 ο ΣΕΚ επισημαίνει: «Ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δηλώνει ότι το Μέτρο 5.2 για την αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου μετά από φυσικές καταστροφές παραμένει θα ενεργοποιηθεί ακόμα και σήμερα είναι στον αέρα αφού το αρμόδιο τμήμα του ΕΛΓΑ ενημερώνει κτηνοτρόφους πως αυτό δεν μπορεί να “τρέξει”, επειδή έχουν ήδη λάβει αποζημίωση για τα νεκρά ζώα και μια επιδότηση αντικατάστασης ζωικού κεφαλαίου θα σήμαινε διπλή επιδότηση για τα ίδια ζώα. Η αντίφαση αυτή προκαλεί αναστάτωση και αγανάκτηση στους παραγωγούς, που για ακόμη μία φορά μένουν χωρίς σαφή απάντηση».

Για το συγκεκριμένο ζήτημα ο ΣΕΚ ζητά επίσημη γραπτή ενημέρωση για τα ακόλουθα:

Είναι ενεργό ή όχι το Μέτρο 5.2 και αν ναι πως θα λειτουργήσει και με τι ποσοστό επιδότησης ανασύστασης ζωικού κεφαλαίου;

Τι ισχύει τελικά με τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ;

Πότε θα υπάρξει λύση για τους πληγέντες παραγωγούς;

«Η κτηνοτροφία δεν αντέχει άλλη απαξίωση. Οι πρόσφατες εξελίξεις αποκαλύπτουν ένα κράτος χωρίς συντονισμό και χωρίς σεβασμό στον πρωτογενή τομέα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να μιλά για ανάπτυξη και αναγέννηση της υπαίθρου, όταν αφήνει να χαθεί πολύτιμο γενετικό υλικό και ταυτόχρονα εμπαίζει τους ανθρώπους της παραγωγής με αντιφατικές δηλώσεις και καθυστερήσεις. Η ελληνική κτηνοτροφία ζητά διαφάνεια, σοβαρότητα και πράξεις — όχι υποσχέσεις» αναφέρει στην ανακοίνωση του ο ΣΕΚ.