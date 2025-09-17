Παράταση στην προθεσμία για τις αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Παράταση στην προθεσμία για τις αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) γνωστοποίησε ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων μεταβίβασης Δικαιωμάτων Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης για τη Βιωσιμότητα, καθώς και για την τροποποίηση ή ακύρωση ήδη υποβληθεισών αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2025, ορίζεται η Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025.
Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «Δικαιώματα Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης για τη Βιωσιμότητα 2023-2027». Σημειώνεται ότι αιτήσεις οι οποίες έχουν καταχωρηθεί αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί έως την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη και θα θεωρηθούν ως μη υποβληθείσες για το έτος ενίσχυσης 2025.