Παράταση στην προθεσμία για τις αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) γνωστοποίησε ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων μεταβίβασης Δικαιωμάτων Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης για τη Βιωσιμότητα, καθώς και για την τροποποίηση ή ακύρωση ήδη υποβληθεισών αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2025, ορίζεται η Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025.

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «Δικαιώματα Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης για τη Βιωσιμότητα 2023-2027». Σημειώνεται ότι αιτήσεις οι οποίες έχουν καταχωρηθεί αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί έως την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη και θα θεωρηθούν ως μη υποβληθείσες για το έτος ενίσχυσης 2025.

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ