Παρεμβάσεις άνω των 420 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλία

Η Θεσσαλία προχωρά σε σειρά παρεμβάσεων αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης, συνολικού ύψους που ξεπερνά τα 420 εκατ. ευρώ, μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΕΛΓΑ. Το νέο ΕΣΠΑ αποτελεί βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τη στήριξη της περιοχής, όπως επισημάνθηκε στην εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ με θέμα «Ευκαιρίες ανάπτυξης και στήριξη της τοπικής κοινωνίας».

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρας σε επίσκεψή του στην Καρδίτσα υπογράμμισε ότι η συζήτηση για την επόμενη μέρα της Θεσσαλίας δεν περιορίζεται στην αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές, αλλά επεκτείνεται σε στρατηγικό σχεδιασμό για βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΣΠΑ 2021–2027 προσφέρει αυξημένους πόρους, με το Περιφερειακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας να ανέρχεται στα 548 εκατ. ευρώ έναντι 377 εκατ. ευρώ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. Παράλληλα, υλοποιούνται έργα μέσω τομεακών προγραμμάτων ύψους 801,5 εκατ. ευρώ δημόσιας δαπάνης, μετατρέποντας τα κονδύλια σε πραγματικές παρεμβάσεις για πολίτες, επιχειρήσεις και τοπικές κοινωνίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην αποκατάσταση των ζημιών μετά τις πλημμύρες του Daniel. Μέσα από πρόγραμμα αποκατάστασης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων ύψους 76 εκατ. ευρώ, καθώς και άλλες πρωτοβουλίες του ΥΠΑΑΤ και του ΕΛΓΑ, συνολικά οι παρεμβάσεις στη Θεσσαλία ξεπερνούν τα 420 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας ζωτικά ζητήματα υποδομών και οικονομικής στήριξης.

Σε επίπεδο έργων υποδομών, σημαντική είναι η κατασκευή των παρακάμψεων της Καρδίτσας με προϋπολογισμό 17 εκατ. ευρώ, ενώ υλοποιούνται και ενεργειακές αναβαθμίσεις σε μεγάλα δημόσια κτίρια της περιοχής. Παράλληλα, στο πλαίσιο του σχεδίου «Καρδίτσα 2030 – πόλη που αξίζεις να ζεις», προβλέπονται παρεμβάσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνουν ενεργειακές αναβαθμίσεις, ποδηλατοδρόμους, αναπλάσεις δημόσιων χώρων, κοινωνικές δομές και κέντρα καινοτομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον αγροτικό τομέα, με 98 έργα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης συνολικού ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ και πέντε μεγάλα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, κινητοποιούνται περίπου 500 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για επενδύσεις και μεταποίηση στον αγροδιατροφικό τομέα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της γεωργίας προχωρά μέσω εργαλείων όπως το Μητρώο Αγροτών, η εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ, το ηλεκτρονικό μελισσοκομικό μητρώο και η πλατφόρμα Greek Farms.

Τέλος, η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στην κινητοποίηση επενδύσεων άνω των 3 δισ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες της Θεσσαλίας. Ο Υπουργός επεσήμανε ότι η ανάπτυξη πρέπει να σχεδιάζεται σε συνεργασία με τους αγρότες και τους τοπικούς φορείς, ώστε οι πόροι και τα έργα να ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες της περιοχής.

Σε επίπεδο έργων υποδομών, σημαντική είναι η κατασκευή των παρακάμψεων της Καρδίτσας με προϋπολογισμό 17 εκατ. ευρώ