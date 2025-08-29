Πάτρα: Ξεκίνησε η Αγροτική έκθεση Χαλανδρίτσας Agrexa 2025

Για 22η χρόνια επαγγελματίες, αγρότες και καταναλωτές συναντιούνται στην Αγροτική έκθεση Χαλανδρίτσας, την Agrexa 2025 που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα, να περπατήσουν τα λιθόστρωτα δρομάκια του παραδοσιακού οικισμού και να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει ο δήμος Ερυμάνθου.

Στην φετινή έκθεση, που αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 30.000 επισκέπτες, τιμώμενο προϊόν είναι το μέλι, ενώ θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά σεμινάρια για αγρότες, και θα γίνει ανάδειξη καινοτόμων πρακτικών στις καλλιέργειες και στην παραγωγή όπως και άλλες δράσεις.

Με οδηγό τις εμπειρίες και γνώσεις που αποκτήθηκαν από προηγούμενες διοργανώσεις, στη φετινή Έκθεση εισάγονται στοχευμένες θεματικές ενότητες ανάδειξης παραγωγικών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα, σε μια προσπάθεια αποτύπωσης του δυναμισμού του γαλακτοκομικού, τυροκομικού και κτηνοτροφικού κλάδου, καθώς και προβολής προϊόντων υψηλής ποιότητας με χρήση σύγχρονων μηχανημάτων και καινοτόμων τεχνολογιών αγροδιατροφής, θέτοντας στο επίκεντρο τοπικές επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Ελλάδας και ιδιαίτερα του Δήμου Ερυμάνθου.