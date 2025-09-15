Κατρακυλάει η τιμή του σιταριού – 210 ευρώ ο τόνος από την ΕΑΣ Ορεστιάδας για την τρέχουσα εβδομάδα

Τιμή ανά εβδομάδα για το σκληρό σιτάρι θα μπορούν να κλείνουν οι παραγωγοί που το επιθυμούν, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών Ορεστιάδας «Η ΕΝΩΣΗ», με καταληκτική ημερομηνία την 30η Ιανουαρίου του ερχόμενου έτους. Η εκκίνηση γίνεται από σήμερα με τιμή τα 21 λεπτά το κιλό. Η Ένωση επέλεξε τον πλειοδότη του διαγωνισμού, ΚΑΠΑ – ΣΙΓΜΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ Α.Β.Ε.Ε των Καραγιώργου – Σιάρκου.

Η διοίκηση της Ένωσης οδηγήθηκε στη συγκεκριμένη συμφωνία, διαπιστώνοντας τις δραματικές εξελίξεις στις τιμές του σιταριού, σε παγκόσμιο επίπεδο, τον τελευταίο μήνα που είναι πολύ απογοητευτικές για τους παραγωγούς και είναι βέβαιο ότι θα φέρουν εξελίξεις.

Ο Α.Σ. «Η ΕΝΩΣΗ» ανακοίνωσε σήμερα 15 Σεπτεμβρίου ότι ήρθε σε συμφωνία για την πώληση σκληρού σίτου με τις παρακάτω δυνατότητες για τους παραγωγούς:

Σε εβδομαδιαία βάση, η Ένωση θα ανακοινώνει την τιμή με την οποία θα μπορούν οι παραγωγοί να κλείνουν τα σιτηρά τους. Οι παραγωγοί θα έχουν τη δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν να κλείσουν μέρος ή ολόκληρη την ποσότητά τους, με βάση την τιμή ανακοίνωσης της εκάστοτε εβδομαδιαίας.

Η καταλυτική ημερομηνία για την οριστικοποίηση της τιμής σκληρού σίτου ορίζεται η Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026.

Όσοι παραγωγοί αποφασίσουν να κρατήσουν τα σιτηρά τους για να τα κλείσουν αργότερα η Ένωση τους παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής έναντι της αξίας των σιτηρών τους, έως 150 ευρώ ανά τόνο.

Για το χρονικό διάστημα 15 έως 19 Σεπτεμβρίου, η τιμή κλεισίματος για το σκληρό σιτάρι ορίζεται σε 210 ευρώ ο τόνος (πλέον ΦΠΑ).

Οι παραγωγοί που επιθυμούν, αναφέρει κλείνοντας η Ένωση, να κλείσουν στη συγκεκριμένη τιμή μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία στα τηλέφωνα: 2552081457, 81458 και 81459.

Επίσης, ο Α.Σ. Δημητριακών Ορεστιάδας, ανακοινώνει τις τιμές σιτηρών των παραγωγών και τις τιμές σποροπαραγωγής, χωρίς τον ΦΠΑ: