Χάθηκε το έργο αναβάθμισης του Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου από το Ταμείο Ανάκαμψης

Χάθηκε το έργο της αναβάθμισης του εθνικού χιονοδρομικού κέντρου Σελίου από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 10 εκατ. ευρώ καθώς πρόσφατα η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη αποφάσισε την ανάκληση της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του, καθώς διαπιστώθηκε παραβίαση ουσιωδών όρων της σχετικής πρόσκλησης.

Πρόκειται για το επενδυτικό σχέδιο με κωδικό ΗΠΔΕ 146/30.11.2023, ενταγμένο στο υποέργο SUB2 «Ορεινός Τουρισμός» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5153455) της Δράσης 16931 «Τουριστική Ανάπτυξη» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Τουρισμού, η ανάκληση βασίζεται στις προβλέψεις της παρ. 15.1 της υπ’ αρ. 26393/23.12.2025 υπουργικής απόφασης, που ορίζει ότι οι δικαιούχοι οφείλουν να προχωρήσουν σε έναρξη εργασιών και να υποβάλουν αίτημα καταβολής της ενίσχυσης εντός συγκεκριμένων προθεσμιών. Σε διαφορετική περίπτωση, και εφόσον δεν έχει ζητηθεί ή εγκριθεί νέα παράταση, η εγκριτική απόφαση ανακαλείται.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ο δικαιούχος φορέας «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου» είχε ήδη εξαντλήσει το ανώτατο όριο των πέντε αιτημάτων παράτασης, για τα οποία είχαν εκδοθεί αντίστοιχες τροποποιητικές αποφάσεις (Γ23, Γ29, Γ34, Γ38 και Γ42). Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του πρώτου αιτήματος καταβολής της ενίσχυσης, σύμφωνα με την 5η τροποποίηση, ήταν η 3η Δεκεμβρίου 2025.

Ωστόσο, η προθεσμία παρήλθε χωρίς να υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον δικαιούχο, γεγονός που συνιστά παραβίαση ουσιώδους όρου της πρόσκλησης και ειδικότερα του όρου 13. Με βάση τα παραπάνω, το υπουργείο Τουρισμού έκρινε ότι πληρούνται πλήρως οι προϋποθέσεις για την απένταξη του επενδυτικού σχεδίου.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την απώλεια της χρηματοδότησης για ένα έργο που είχε στόχο τον εκσυγχρονισμό του ιστορικού χιονοδρομικού κέντρου, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ορεινού τουρισμού μέσω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αντιδράσεις φορέων

Οι αντιδράσεις είναι μεγάλες τις τελευταίες μέρες τόσο και από την αντιπολίτευση όσο και από τοπικούς φορείς.

«Δεν χάθηκε απλώς ένα έργο. Χάθηκαν ακόμη 10 εκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης για την Ημαθία. Απεντάσσεται το έργο αναβάθμισης του Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου επειδή ο δικαιούχος δεν τήρησε ούτε τις στοιχειώδεις προθεσμίες. Δικαιούχος είναι η διοίκηση του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου. Είναι τεράστια ήττα για την περιοχή μας και αποτελεί στην ουσία κυβερνητική ήττα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του τόπου» αναφέρει με σε ανακοίνωσή του ο πρώην βουλευτής Ημαθίας και υφυπουργός Άγγελος Τόλκας.

Από την πλευρά του ο Σωτήρης Σκουρτόπουλος μέλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ημαθίας μεταξύ άλλων τόνισε σε δηλώσεις του: «Μια μεγάλη ευκαιρία για το Σέλι χάθηκε και αυτό αφορά όλη την Ημαθία. Το Σέλι είναι από τα ωραιότερα χιονοδρομικά της Ελλάδας. Γύρω του αναπτύσσεται ένας πραγματικός πνεύμονας για την τοπική οικονομία: θέσεις εργασίας, επισκέπτες, κίνηση σε καταστήματα, εστίαση, διαμονή, παραγωγούς, υπηρεσίες. Κάθε χειμώνας που περνά χωρίς εκσυγχρονισμό, είναι χαμένος χρόνος και για την περιοχή και για τις επιχειρήσεις της».

Από την πλευρά της η διοίκηση του χιονοδρομικού κέντρου Σελίου τονίζει ότι βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό και επικοινωνία με τον αναπληρωτή υπουργό για θέματα Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ώστε να εξεταστούν οι δυνατότητες για την απρόσκοπτη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου, καθώς και να αναζητηθεί οποιοδήποτε χρηματοδοτικό εργαλείο με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη του χιονοδρομικού κέντρου.