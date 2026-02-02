Ένταξη του επιμελητηρίου Χαλκιδικής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ELIA, ως επικεφαλής του έργου

Ποδαρικό κάνει το Επιμελητήριο Χαλκιδικής το 2026 σε ένα ακόμη ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το έργο ELIA (Excellence in Learning, Innovation, and Agriculture), στο οποίο είναι ο επικεφαλής, ανάμεσα σε 21 εταίρους από την Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο, Πορτογαλία, Κροατία και Τουρκία.

Στόχος του έργου ELIA είναι η δημιουργία ενός Διακρατικού Κέντρου Επαγγελματικής Αριστείας (Centre of Vocatonal Excellence – CoVE) στον τομέα της ελαιοπαραγωγής, το οποίο απαντά σε κρίσιμες προκλήσεις του κλάδου, όπως η κλιματική αλλαγή, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, τα κενά δεξιοτήτων και ο κοινωνικός αποκλεισμός στις αγροτικές περιοχές.

Η ελληνική συμμετοχή απαρτίζεται από τους, Επιμελητήριο Χαλκιδικής, τον τεχνικό σύμβουλο του σε ευρωπαϊκά προγράμματα, OECON GROUP Business and Development Consultants, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Όπως δήλωσε και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης, “Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια ακόμη μεγάλη επιτυχία και επιστέγασμα της συστηματικής προσπάθειας και στρατηγικής που έχουμε υιοθετήσει από το 2018, όταν για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Επιμελητήριο Χαλκιδικής εντάχθηκε σε καινοτόμα ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις, με στόχο την στήριξη των επιχειρήσεις μας με τεχνικές γνώσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης”.

Στην παρούσα φάση το Επιμελητήριο Χαλκιδικής συμμετέχει σε 3 προγράμματα, το GreenHost CoVE Project, το CYRUS και το MoreAdapt BSB Project, ενώ από το 2018 έχει υλοποιήσει άλλα πέντε.