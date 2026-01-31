Περιμένουν στήριξη στις δενδρώδεις και αλλαγή στον κανονισμό του ΕΛΓΑ οι αγρότες της ΑΜΘ

Ο Γρηγόρης Γρουζίδης καλλιεργεί ελιές και αμύγδαλα και είναι πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγγαίου. Στην πρόσφατη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, εκπροσώπησε αγρότες με δενδρώδεις καλλιέργειες από όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και από ορισμένα μπλόκα, όπως αυτό της Δυτικής Μακεδονίας. Μαζί με συναδέλφους του από άλλες περιοχές —την Εύβοια, τα Γρεβενά, τις Σέρρες και τη Δράμα— έθεσαν τα γενικότερα προβλήματά τους.

Ειδικότερα για το Παγγαίο, κατέθεσε φάκελο στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και, την επόμενη μέρα, στον ΥΠΑΑΤ Κωνσταντίνο Τσιάρα, όπου δόθηκαν σχετικές διευκρινίσεις για το πετρέλαιο και το αγροτικό ρεύμα. «Αναφερθήκαμε στα πανελλαδικά αιτήματα, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν στις περιοχές μας, όπως τα έργα υποδομής». Τους ενημέρωσαν ότι θα διαμορφωθούν δύο επιτροπές, οι οποίες θα συμμετάσχουν σε νέα συνάντηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εντός του Φεβρουαρίου, με σκοπό να συμβάλλουν στην επίλυση τόσο των γενικών όσο και των ειδικών θεμάτων.

Για τους παραγωγούς είναι σημαντικό να δοθούν απαντήσεις, ώστε να προγραμματίσουν τις αγροτικές τους εργασίες. Οι εργασίες στις δενδρώδεις καλλιέργειες ξεκινούν ουσιαστικά τον Μάρτιο, ενώ στην παρούσα φάση γίνονται φυτοπροστατευτικές παρεμβάσεις και κλαδέματα στα πυρηνόκαρπα.

Έξοδος

Η ανασφάλεια και τα μειωμένα έσοδα οδηγούν πολλούς στην εγκατάλειψη σημαντικών για το Παγγαίο καλλιεργειών. Η ελιά αποτελεί κυρίαρχη καλλιέργεια στην περιοχή, εκτεινόμενη σε περισσότερα από 50.000 στρέμματα, ενώ το αμύγδαλο φτάνει περίπου τα 11.000 στρέμματα.

Ο κ. Γρουζίδης μεταφέρει ότι παρατηρείται συρρίκνωση του αγροτικού πληθυσμού, καθώς οι νέοι δεν ακολουθούν το επάγγελμα. «Όσοι ασχολούνται με τη γη είναι κατά μέσο όρο άνω των 50 ετών. Ορισμένα παιδιά βοηθούν, επιδιώκουν όμως να φύγουν, διαπιστώνοντας ότι η πορεία του πρωτογενούς τομέα δεν είναι καλή».

Υπογραμμίζει την πληθώρα προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, από τις δυσχέρειες που προκαλούν οι φυσικές καταστροφές και το υψηλό καλλιεργητικό κόστος μέχρι τις χαμηλές εμπορικές τιμές. «Ένας καλλιεργητής της περιοχής με 50 στρέμματα πρέπει να διαθέσει 30.000 ευρώ και να περιμένει να πάρει από την παραγωγή του αυτά τα χρήματα και άλλα τόσα για να καταφέρει να μπει στην επόμενη καλλιεργητική περίοδο και, βέβαια, να ζήσει».

Η αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ ήταν επίσης στην ατζέντα. Προχωράει η αλλαγή του, με στόχο οι παραγωγοί να αποζημιώνονται στο 100%. Στις δύο συναντήσεις, οι αγρότες τόνισαν τη σοβαρή υποστελέχωση των υπηρεσιών, στις ΔΑΟΚ και τα υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ, με αποτέλεσμα σοβαρά προβλήματα όταν προκαλούνται ζημιές, όπως καθυστερήσεις στους ελέγχους και αδικίες. «Στο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ Καβάλας, οι αποζημιώσεις δεν ανταποκρίνονται στις ζημιές σε περιπτώσεις θεομηνίας, και διαρκώς υποβάλλονται ενστάσεις. Από τις περσινές 300 δηλώσεις για τον εαρινό παγετό έγιναν ενστάσεις σε 280».

Ο κ. Γρουζίδης σημειώνει ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση και στη συνέχεια η πανελλαδική σύσκεψη, καθώς δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα για τις αροτραίες και τις δενδρώδεις καλλιέργειες. Τέλος, δηλώνει ικανοποιημένος που ο αγώνας των Ευρωπαίων αγροτών οδήγησε στο πάγωμα της έγκρισης της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αξιολογήσει κατά πόσον η συμφωνία συνάδει με τις Συνθήκες της ΕΕ.