Πληρωμές: Πιστώθηκαν τα χρήματα για νιτρορύπανση, σπάνιες φυλές και κομφούζιο

Σε πληρωμές δράσεων του Προγράμματος Αγροτικης Ανάπτυξης και συγκεκριμένα του προγράμματος νιτρορύπανσης, των σπάνιων φυλών ζώων και το κομφούζιο προχώρησε μέσα στο Σαββατοκύριακο ο ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως ανέφεραν στο ypaithros.gr ξεκίνησε και είναι σε εξέλιξη και η πληρωμή των βιολογικών (φυτική παραγωγή, μελισσοκομία).

Τα ακριβή ποσά και ο αριθμός των δικαιούχων των προαναφερόμενων πληρωμών αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών που γνωστοποίησαν την περασμένη εβδομάδα ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο ΥπΑΑΤ Κώστας Τσιάρας, μετά την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης ύψους 363 εκατ. ευρώ που έγινε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, ακολουθούν 119 εκατ. ευρώ για δράσεις από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (βιολογικά, νιτρορρύπανση κλπ και ακολουθούν τα 56 εκατ. ευρώ ενισχύσεις κτηνοτρόφων για την ευλογιά και την πανώλη.

Επίσης μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου αναμένεται να πληρωθούν οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 23 ύψους 178 εκατ. ευρώ, ενώ έως το τέλος του έτους θα καταβληθούν άλλα 1,02 δις ευρώ που αφορούν άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις (εξόφληση βασικής ενίσχυσης), επενδυτικά του Πυλώνα Ι, δράσεις του ΠΑΑ και ενισχύσεις για ζωονόσους.