Πόρους 365 εκατ. ευρώ μοχλεύει η συμφωνία για τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΣΣ ΚΑΠ

Υπεγράφη σήμερα Δευτέρα 22/12 από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κωνσταντίνο Τσιάρα και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Ισμήνη Παπακυρίλλου, η Συμφωνία Χρηματοδότησης για την ενεργοποίηση των τριών νέων χρηματοδοτικών εργαλείων του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ), κάνοντας πράξη το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Με τη συμφωνία αυτή, τίθεται σε εφαρμογή ένα σύγχρονο και στοχευμένο χρηματοδοτικό πλαίσιο, νέων χαμηλότοκων δανείων με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής, αρχικής δημοσίας δαπάνης 160 εκατ. ευρώ, το οποίο με τη μόχλευση πόρων μπορεί να ενεργοποιήσει επενδύσεις 365 εκατ. ευρώ.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων που θα γίνει από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, απαντά στις πραγματικές ανάγκες του αγροδιατροφικού τομέα αφού ενισχύει τη ρευστότητα και δημιουργεί ισχυρές προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις σε όλη τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός των χρηματοδοτικών εργαλείων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου ανερχόταν σε 115 εκατ. ευρώ, ενώ στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ ο αρχικός προϋπολογισμός των Χρηματοδοτικών Εργαλείων αυξάνεται κατά 160 εκατ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική ενίσχυση και αναβάθμιση της χρηματοδοτικής παρέμβασης υπέρ του αγροδιατροφικού τομέα.

Τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία του ΣΣ ΚΑΠ αφορούν:

Εγγυήσεις για επενδυτικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους,

Μικρά δάνεια με άτοκη συμμετοχή και επιδότηση επιτοκίου,

Ένα καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο αποκλειστικά για γεωργούς νεαρής ηλικίας, που συνδυάζει δάνειο με μη επιστρεπτέα ενίσχυση και τεχνική στήριξη.

Τα τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία διαμορφώνουν ένα σύγχρονο και ευέλικτο πλαίσιο χρηματοδότησης, με χαμηλότερο κόστος δανεισμού, μειωμένες εξασφαλίσεις και στοχευμένες ενισχύσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη των νέων γεωργών, στους οποίους δίνεται για πρώτη φορά ένα ειδικά σχεδιασμένο χρηματοδοτικό εργαλείο που συνδυάζει δάνειο, μη επιστρεπτέα ενίσχυση και τεχνική υποστήριξη.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ως Διαχειρίστρια του Ταμείου Χαρτοφυλακίου, αναλαμβάνει την υλοποίηση των εργαλείων σε συνεργασία με το χρηματοπιστωτικό σύστημα, διασφαλίζοντας ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στην αξιοποίηση των πόρων.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνεχίζει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο, μετατρέποντας τους πόρους του ΣΣ ΚΑΠ σε πραγματικές ευκαιρίες ανάπτυξης για τον αγροτικό κόσμο, με στόχο έναν πιο ανταγωνιστικό, ανθεκτικό και βιώσιμο αγροδιατροφικό τομέα.

Μετά την υπογραφή της Συμφωνίας με την ΕΑΤ, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας δήλωσε:

«Νωρίτερα είχαμε την ευκαιρία να υπογράψουμε συμφωνία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στο πλαίσιο του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, μια σημαντική εξαγγελία του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που παρέχει ουσιαστική στήριξη στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, μέσα από τρεις συγκεκριμένες κατευθύνσεις παροχής εγγυήσεων και τη δυνατότητα χορήγησης μικρών δανείων, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν αποφασιστικά τον αγροτικό κόσμο και το αγροτικό επάγγελμα, ιδίως στη σημερινή συγκυρία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη των νέων αγροτών, οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τόσο της εθνικής όσο και της ευρωπαϊκής πολιτικής. Με τον τρόπο αυτό προσφέρουμε πολύτιμα χρηματοδοτικά εργαλεία σε έναν ευρύ αριθμό παραγωγών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα αφενός να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες και τους πόρους του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και αφετέρου να στηρίξουν, σε μια πραγματικά δύσκολη περίοδο, τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους, μέσω δανείων με εγγυήσεις και στοχευμένα κίνητρα, που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζα, Ισμήνη Παπακυρίλλου δήλωσε:

«Η σημερινή συμφωνία αντικατοπτρίζει τη στρατηγική δέσμευση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα με σύγχρονα, αποτελεσματικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Η σημαντική αύξηση των διαθέσιμων πόρων σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, σε συνδυασμό με τους ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης και το καινοτόμο εργαλείο για νέους γεωργούς, δημιουργούν ένα ισχυρό πλαίσιο στήριξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Ως Διαχειρίστρια του Ταμείου Χαρτοφυλακίου, η ΕΑΤ αναλαμβάνει να μετατρέψει αυτούς τους πόρους σε άμεση ρευστότητα και επενδυτικές ευκαιρίες για τους Έλληνες αγρότες και επιχειρήσεις του κλάδου, συμβάλλοντας στον μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού τομέα σε σύγχρονο πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης».