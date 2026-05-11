Πράσινο φως από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για νέους κανόνες στα βιοκτόνα

Σήμερα, το Συμβούλιο έδωσε το τελικό πράσινο φως για νέους κανόνες σχετικά με τα βιοκτόνα, παρατείνοντας ορισμένες περιόδους προστασίας των δεδομένων. Ο νέος κανονισμός εντάσσεται στη δέσμη νομοθετικών μέτρων που είναι γνωστή ως «Omnibus Χ» και η οποία αποτελεί μέρος του θεματολογίου απλούστευσης της ΕΕ. Η δέσμη μέτρων αποσκοπεί στη μείωση του διοικητικού κόστους και φόρτου, διατηρώντας παράλληλα τις πολύ αυστηρές απαιτήσεις της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο κανονισμός που εκδόθηκε σήμερα αποδεικνύει ότι οι τροποποιήσεις, όταν είναι στοχευμένες, μπορούν να αποφέρουν σημαντικά αποτελέσματα για τις βιομηχανίες μας. Παρατείνοντας ορισμένες περιόδους προστασίας των δεδομένων, διασφαλίζουμε τη δίκαιη μεταχείριση των εταιρειών, διαφυλάσσοντας παράλληλα τον θεμιτό ανταγωνισμό εντός της εσωτερικής αγοράς, ενόψει της επικείμενης πλήρους αξιολόγησης των κανόνων της ΕΕ για τα βιοκτόνα. Τούτο αποτελεί ένα ακόμη απτό επίτευγμα της κυπριακής Προεδρίας στο πλαίσιο του θεματολογίου απλούστευσης, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί κεντρική προτεραιότητα του έργου μας.

Ο νέος κανονισμός αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς βιοκτόνων στην ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Τα βιοκτόνα χρησιμοποιούνται για την προστασία των ανθρώπων, των ζώων, των υλικών ή των αντικειμένων από επιβλαβείς οργανισμούς, όπως παράσιτα ή βακτήρια, χάρη στις δραστικές τους ουσίες.

Λόγω καθυστερήσεων στην επανεξέταση των δραστικών ουσιών που υπάρχουν στα βιοκτόνα, η περίοδος προστασίας των παραχθέντων δεδομένων έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη αποζημίωση των κατόχων των δεδομένων, η Επιτροπή είχε προτείνει να ευθυγραμμιστεί η περίοδος προστασίας των δεδομένων με το παραταθέν πρόγραμμα επανεξέτασης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030. Η παράταση αυτή αποσκοπεί στην εξισορρόπηση των συμφερόντων των ενδιαφερόμενων μερών και στην εξασφάλιση του δίκαιου χαρακτήρα των κανονιστικών ρυθμίσεων, εν αναμονή της πλήρους αξιολόγησης του κανονισμού κατά την περίοδο 2026-2027.

Με στόχο να διατηρηθεί όσο το δυνατόν συντομότερη η περίοδος κατά την οποία τα δεδομένα παραμένουν χωρίς προστασία, οι συννομοθέτες αντιμετώπισαν την πρόταση ως ύψιστη προτεραιότητα και, στο πλαίσιο αυτό, στήριξαν την πρόταση της Επιτροπής.