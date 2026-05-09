Συμφωνία Ινδίας – Νέας Ζηλανδίας: Αγροτικά προϊόντα και υπηρεσίες στο επίκεντρο του νέου εμπορικού deal

Στον αγροτικό τομέα και ειδικότερα στα φρούτα εστιάζει σε μεγάλο βαθμό η νέα συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ινδίας και Νέας Ζηλανδίας, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση δασμών και άνοιγμα νέων αγορών, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί προστατευτικά μέτρα για κρίσιμους κλάδους της ινδικής παραγωγής.

Η συμφωνία προβλέπει μείωση ή κατάργηση δασμών στο 95% των εξαγωγών της Νέας Ζηλανδίας προς την Ινδία, με βασικά προϊόντα τα φρούτα όπως το ακτινίδιο και τα μήλα, τα οποία αποτελούν σημαντικό εξαγωγικό τομέα της χώρας. Παράλληλα, ενισχύονται οι εμπορικές ροές και σε άλλους τομείς όπως τα θαλασσινά, ο σίδηρος, ο χάλυβας και το σκραπ αλουμινίου, δίνοντας ώθηση σε μια πιο πολυδιάστατη οικονομική συνεργασία. Στον αντίποδα, η Ινδία διατήρησε εκτός συμφωνίας ευαίσθητους αγροτικούς τομείς όπως τα γαλακτοκομικά, ο καφές, η ζάχαρη, τα μπαχαρικά, τα φυτικά έλαια και το καουτσούκ, προκειμένου να προστατεύσει την εγχώρια παραγωγή και τους μικρούς παραγωγούς. Η απόφαση αυτή προκάλεσε απογοήτευση στη Νέα Ζηλανδία, καθώς ο γαλακτοκομικός τομέας αποτελεί τον βασικότερο εξαγωγικό της κλάδο.

Εννέα μήνες διαπραγματεύσεων

Η συμφωνία ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου εννέα μήνες διαπραγματεύσεων και θεωρείται μία από τις ταχύτερα επιτευχθείσες εμπορικές συμφωνίες της Ινδίας. Ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Christopher Luxon, υπογράμμισε ότι η συμφωνία ανοίγει πρόσβαση σε μια αγορά 1,4 δισ. καταναλωτών, ενώ ο Ινδός υπουργός Εμπορίου Piyush Goyal ανέφερε ότι η Νέα Ζηλανδία δεσμεύεται για επενδύσεις ύψους 20 δισ. δολαρίων.

Υπηρεσίες

Πέρα από τα αγροτικά προϊόντα, η συμ φωνία περιλαμβάνει εκτεταμένο άνοιγμα στον τομέα των υπηρεσιών. Η Νέα Ζηλανδία αποκτά πρόσβαση σε 118 τομείς της ινδικής οικονομίας, μεταξύ των οποίων επαγγελματικές υπηρεσίες, οπτικοακουστικός τομέας, πληροφορική, κατασκευές, τηλεπικοινωνίες και τουρισμός.

Το εύρος της συμφωνίας θεωρείται ότι ενισχύει τη συνολική οικονομική διασύνδεση των δύο χωρών, πέρα από το παραδοσιακό εμπόριο αγαθών. Παράλληλα, προβλέπονται σημαντικές διευκολύνσεις στη μετακίνηση ανθρώπινου δυναμικού. Συγκεκριμένα, καθιερώνεται ποσοστιαία κατανομή 5.000 προσωρινών αδειών εργασίας για Ινδούς επαγγελματίες και 1.000 θεωρήσεις «working holiday», ενώ διευκολύνεται και η πρόσβαση Ινδών φοιτητών σε δικαιώματα εργασίας μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η συμφωνία περιλαμβάνει, επίσης, σταδιακή μείωση δασμών σε ευαίσθητα προϊόντα για τη Νέα Ζηλανδία, όπως το κρασί σε ορίζοντα δεκαετίας, καθώς και άμεση απαλλαγή από δασμούς για γαλακτοκομικά και άλλα τρόφιμα που προορίζονται για επανεξαγωγή. Προβλέπεται, επίσης, σταδιακή πρόσβαση για προϊόντα υψηλής αξίας όπως το βρεφικό γάλα σε σκόνη. Η εφαρμογή της συμφωνίας απαιτεί κοινοβουλευτική έγκριση από τη Νέα Ζηλανδία, ωστόσο αναμένεται να προχωρήσει ομαλά λόγω ευρείας πολιτικής στήριξης. Αν και το διμερές εμπόριο παραμένει σχετικά περιορισμένο, εκτιμάται ότι η συμφωνία θα ενισχύσει σημαντικά τις εμπορικές ροές, τις επενδύσεις και τις αγροτικές εξαγωγές, διαμορφώνοντας ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο οικονομιών.