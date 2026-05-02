Προς αναγνώριση ΠΟΠ τα Ξηρά Σύκα Καλαμάτας – ενίσχυση ταυτότητας και υπεραξίας για ένα παραδοσιακό προϊόν

Σε μια κίνηση που φιλοδοξεί να αναδείξει ακόμη περισσότερο ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδοσιακά προϊόντα της ελληνικής γης, υποβλήθηκε αίτηση καταχώρησης της ονομασίας «Ξηρά Σύκα Καλαμάτας» στο Μητρώο ΠΟΠ–ΠΓΕ–ΕΠΙΠ της Ε.Ε., ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ).

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας σημειώνεται ότι η διαδικασία αυτή έρχεται να θωρακίσει θεσμικά ένα προϊόν με ισχυρή ιστορική και παραγωγική παρουσία στον πρωτογενή τομέα.

Ο Διευθυντής της ΣΥΚΙΚΗ, Γιώργος Αγγελόπουλος, αναφερόμενος στην πρωτοβουλία τόνισε ότι ολοκληρώθηκε η συμπλήρωση του φακέλου για τα ξηρά σύκα Καλαμάτας, ποικιλίας Καλαμών, η οποία λαογραφικά καταγράφεται ως Τσαπελοσυκιά ή Αρμαθοσυκιά.

Όπως εξήγησε, η Τσαπελοσυκιά αφορά σύκα που προορίζονται για τσαπέλες, δηλαδή αποξηραίνονται, ανοίγονται στα δύο και πιέζονται ελαφρώς ώστε να αποκτήσουν το χαρακτηριστικό τους σχήμα, ενώ η Αρμαθοσυκιά σχετίζεται με την αρμάθα, τον παραδοσιακό τρόπο όπου τα σύκα περνιούνται σε σπάγκο ή λεπτό καλάμι σχηματίζοντας σειρές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το γεωτεχνικό τμήμα της ΣΥΚΙΚΗ κατάφερε να εντάξει στον φάκελο το σύνολο της περιοχής παραγωγής, δηλαδή τους νομούς Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Λακωνίας. Ο φάκελος περιγράφει ένα απολύτως φυσικό προϊόν, που αποξηραίνεται αποκλειστικά από τον ήλιο, με χαρακτηριστικό κεχριμπαρένιο χρώμα, έντονα αρωματικά στοιχεία και γεύση πλούσιου μελιτώματος με γλυκιά επίγευση καραμέλας. Παράλληλα, περιέχει περίπου 50% σάκχαρα και υψηλή περιεκτικότητα σε φρουκτόζη, που καθορίζει τη γευστική του ταυτότητα.

Αναφερόμενος στη σημασία της εξέλιξης, ο Γιώργος Αγγελόπουλος υπογράμμισε ότι η κατοχύρωση ΠΟΠ αναμένεται να ενισχύσει την υπεραξία του προϊόντος στην αγορά, επιβεβαιώνοντας παράλληλα μια ταυτότητα που η ΣΥΚΙΚΗ έχει ήδη χτίσει από το 1957. Όπως σημείωσε, το προϊόν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη σε πολλές αγορές του εξωτερικού, ωστόσο η θεσμική αναγνώριση θα προσφέρει πρόσθετο εμπορικό πλεονέκτημα, ενώ θα βοηθήσει και τον καταναλωτή να αναγνωρίζει ευκολότερα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σύκου.