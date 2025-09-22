Μέχρι τις 26/9 οι ενστάσεις για το Μέτρο 23 – Αναρτήθηκε ο πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων

Στις 19.9.2025 αναρτήθηκε στον ιστότοπο https://measure23.opekepe.gov.gr/Measure23 στο πεδίο «Θεσμικό πλαίσιο» ο Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων με τις παραδεκτές και μη παραδεκτές αιτήσεις στήριξης-πληρωμής του Μέτρου 23.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ: «o πίνακας καταρτίστηκε κατόπιν εξέτασης των αιτήσεων. Η αξιολόγηση έλαβε υπόψη το εμπρόθεσμο της υποβολής, την πληρότητα της αίτησης και την κάλυψη των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με τους διοικητικούς ελέγχους που διενήργησαν οι ΔΑΟΚ στο παρόν στάδιο.

Μέσω του ανωτέρω ιστότοπου, οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα με τους προσωπικούς τους κωδικούς που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της αίτησης στήριξης στο Μέτρο 23. Αναλυτική πληροφόρηση για την αξιολόγηση της αίτησής τους είναι διαθέσιμη στο πεδίο «Αίτηση Στήριξης» του Πληροφοριακού Συστήματος, στην ενότητα «Αξιολόγηση Αίτησης».

Η περίοδος υποβολής ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεων) ορίζεται από 22/09/2025 έως και 26/09/2025. Οδηγίες για τη διαδικασία βρίσκονται στον ίδιο ιστότοπο, στο πεδίο: «Εγχειρίδια/Κανονισμοί-Εγχειρίδια Χρήσης-Εγχειρίδιο online χρήστη-στο αρχείο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μ23 ΟΝLINE 03072025.docx (σελίδες 20-24).

Επισημαίνεται ότι τα εμφανιζόμενα ως «τελικά ποσά» ενίσχυσης τελούν υπό την αίρεση της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, της ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων διοικητικών ελέγχων, καθώς και των δημοσιονομικών ορίων του Μέτρου.

Για το Μέτρο 23 υπενθυμίζεται ότι η επιλέξιμη ζημιά τεκμηριώνεται αποκλειστικά βάσει της πιστοποίησης απώλειας παραγωγής τουλάχιστον κατά 30% από την κατά τόπον αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της κάθε Περιφέρειας».