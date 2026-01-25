Στ. Ελλάδα: Παρακαταθήκη για το μέλλον τα μπλόκα των 54 ημερών

Στο συμπέρασμα ότι οι φετινές κινητοποιήσεις θα αποτελέσουν μια σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον κατέληξαν οι αγρότες που συμμετείχαν στα μπλόκα σε όλη την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος και ότι πρέπει να συνεχιστεί το επόμενο διάστημα, με μεγαλύτερη παρουσία των αγροτών σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων, είτε αυτά αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε την κυβέρνηση, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από το μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας, ο Λουκάς Βούλγαρης υποστηρίζει ότι η μαζική συμμετοχή των αγροτών έδειξε, για ακόμη μία φορά, ότι λειτουργούν τα αισθητήρια των ανθρώπων της υπαίθρου με ολοκληρωμένες προτάσεις. «Αυτό που εισπράξαμε όμως από την κυβέρνηση ήταν απαξίωση και πολλά ψέματα. Κερδίσαμε όμως την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, διεκδικώντας την παρουσία μας σε όλα τα επίπεδα του αγροδιατροφικού τομέα».

Κλείνοντας, ο κ. Βούλγαρης υποστήριξε ότι η παρουσία νέων ανθρώπων είχε θετικό αποτύπωμα, καθώς και οι ίδιοι κατάλαβαν τι συμβαίνει στον αγροτικό χώρο και πρέπει να οργανωθούν καλύτερα, ακόμη και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα.

Χαλκίδα – Παραμένει δυναμικό το κίνημα

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η δήλωση του Μπάμπη Τσιβίκα, μέλους του μπλόκου της Χαλκίδας. Υποστηρίζει ότι το κίνημα των αγροτών αποκτά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ότι αυτό θα αποτελέσει το δυνατό χαρτί για το επόμενο διάστημα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμπαράσταση των πολιτών, ακόμη και κάτω από τις δυσμενείς συνθήκες μετακίνησής τους προς τα μπλόκα.

«Η κοινωνία έδειξε θετικό πρόσωπο απέναντί μας και μας συμπαραστάθηκε με όλες τις δυνάμεις, ενώ, αντιθέτως, η κυβέρνηση παρουσίασε το άσχημο πρόσωπό της, και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει περισσότερο», δήλωσε ο ίδιος.

Λαμία – Ενωμένη και δυνατή η φωνή των αγροτών

Το γεγονός ότι οι πληρωμές των ενισχύσεων πραγματοποιήθηκαν, λόγω των πιέσεων από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, δείχνει τη δυναμική του κινήματος, όταν αυτό έχει συγκεκριμένους στόχους και καλύτερη οργάνωση, αναφέρει ο Βασίλης Γερογιάννης από το μπλόκο του Μπράλου.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι: «Η κυβέρνηση αναγκάστηκε, κάτω από τις πιέσεις της κοινωνίας, να προσέλθει σε διάλογο με τους αγρότες. Αν δεν είχαμε αριθμητική υπεροχή και μαζικότητα, δεν θα μας λογάριαζαν καθόλου», καταλήγει.

Δομοκός – Να οργανωθεί το αγροτικό κίνημα ως θεσμικό όργανο

Σημαντικό αποτύπωμα για το επόμενο διάστημα στον αγροδιατροφικό τομέα άφησαν οι κινητοποιήσεις των αγροτών σε όλη την Ελλάδα, υποστηρίζει ο Χρήστος Πετρόπουλος από το μπλόκο του Δομοκού και συνεχίζει:

«Από τη συμμετοχή των αγροτών στα μπλόκα αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος με ολοκληρωμένες προτάσεις, ώστε να καθορίσουμε τις κινήσεις που θα κάνουμε το επόμενο διάστημα. Εμείς αποφασίσαμε να οργανωθούμε καλύτερα, μέσα από ένα θεσμοθετημένο όργανο, ώστε να έχουμε παρουσία στα τοπικά δρώμενα και, σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις, να προχωρήσουμε επίσημα και σε εθνικό επίπεδο. Η παρουσία μας αυτή θα είναι ολοκληρωμένη, ώστε να παίζει σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις μας και να μην είναι εφήμερη, μόνο μέσα από τα μπλόκα».

Κλείνοντας και κάνοντας έναν μικρό απολογισμό για την περιοχή του, ο κ. Πετρόπουλος είπε ότι η συμμετοχή των αγροτών ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. «Όλο αυτό το διάστημα πολλοί αγρότες, που συμμετείχαν, αντάλλαξαν απόψεις και ιδέες για το πώς βλέπει ο καθένας τον ρόλο του στην ανάπτυξη του τόπου», πρόσθεσε.