Νομικά θα κινηθούν οι αγρότες της ΑΜΘ για την απουσία συμφωνίας με τη Βουλγαρία

Με κυβερνητικές εξαγγελίες, δηλώσεις ακόμη και υποσχέσεις για την ύπαρξη πενταετούς συμφωνίας της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, σχετικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων του ποταμού Άρδα, διαβεβαίωναν τους αγρότες. Ωστόσο, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Ηλίας Αγγελακούδης δήλωσε τότε ότι «ο πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχει ενεργή συμφωνία με τη Βουλγαρία και χρειάζεται να γίνει διαπραγμάτευση από την αρχή ώστε να μπορούμε να αρδεύσουμε τα χωράφια μας». Δήλωσε μάλιστα ότι θ’ αναλάβει πρωτοβουλίες και θα απαντήσει μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Οι αγρότες του απάντησαν «πέρυσι είχαμε καταστροφές, δεν ποτίστηκαν 7.000 στρέμματα, στο νότιο Έβρο καθώς ο Άρδας τροφοδοτεί και τον ποταμό Έβρο».

Δεν έγινε τίποτα μέχρι σήμερα σε επίπεδο συμφωνίας δηλώνει ο γραμματέας του ΤΟΕΒ Φερών – Πέπλου και πρόεδρος του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Κώστας Αλεξανδρής. Περιγράφοντας την κατάσταση εξηγεί, «Μετά από μια πολύ δύσκολη χρονιά λόγω της λειψυδρίας φτάσαμε να αντιμετωπίζουμε δυσάρεστες καταστάσεις με τις πλημμύρες. Δισεκατομμύρια κυβικά νερού περνούν από τους κάμπους μας και καταλήγουν στη θάλασσα. Δυστυχώς, σε λίγους μήνες θα ψάχνουμε πάλι το πολυπόθητο για τις καλλιέργειες νερό.

Ο ΤΟΕΒ και τα μέλη του εξάντλησαν τα οικονομικά και ψυχικά αποθέματά τους. Καταστράφηκαν αντλιοστάσια αποστραγγιστικά και άρδευσης, όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός του οργανισμού γιατί διαχρονικά η ελληνική κυβέρνηση δεν φρόντισε την κατασκευή φραγμάτων, έργων αποθήκευσης νερού και δυστυχώς την επόμενη πενταετία δε θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα».

Πέρυσι, η Ελλάδα πλήρωσε 2.125.000 ευρώ στη Βουλγαρία για αρδευτικό νερό, τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Σχολιάζει πως αυτό έγινε σε λάθος χρόνο με αποτέλεσμα τη συνολική καταστροφή της ορυζοκαλλιέργειας, καθώς και σοβαρές απώλειες σε μηδική και βαμβάκι. Ο ίδιος υπογραμμίζει τα σοβαρά προβλήματα ρευστότητας των αγροτών, κατά συνέπεια και του ΤΟΕΒ, «Εάν δεν υπάρχει οικονομική στήριξη από την πολιτεία, που ευθύνεται για τη λανθασμένη διαχείριση των υδάτων, θα στραφούμε νομικά κατά των υπεύθυνων που διαβεβαίωναν με δημόσιες δηλώσεις ότι υπάρχει συμφωνία με τη Βουλγαρία και θα έρθει νερό».