Σε εξέλιξη η πανέβρια αγροτική έκθεση στις Φέρες

Ένας θεσμός με ιστορία σχεδόν τριών δεκαετιών, λαμβάνει χώρα στις Φέρες του Έβρου, από τις 10 έως τις 14 Σεπτεμβρίου.

Ο Χρήστος Γκουγκουλάκης, αντιδήμαρχος Φερών και Πρωτογενούς τομέα, αναφέρει την πολύ μεγάλη συμμετοχή αγροτών και επιχειρήσεων, ακόμη και από τα Φάρσαλα.

Με συνέπεια από το 1996 η έκθεση φιλοξενεί για ακόμη μία χρονιά το σύνολο των διαθέσιμων εκθετών, με την παρουσίαση καινοτόμων τεχνολογιών, μηχανημάτων και αγροτικών προϊόντων. Ο Έβρος είναι μια αγροτική και κτηνοτροφική περιοχή και είναι κρίσιμο θέμα η ενημέρωση για νέες πρακτικές και καλλιεργητικές μεθόδους.

«Ευτυχώς η νέα γενιά μπαίνει στον αγροτικό τομέα», αλλά χρειάζεται να μάθει για τα νέα εργαλεία που προσφέρονται, λέει ο κ. Γκουγκουλάκης.

Το κλείσιμο της εκθέσεως στις 14 του μηνός, θα συμπέσει με την εμποροπανήγυρη που θα ξεκινήσει εκείνη την ημέρα και αποτελεί σημαντικό οικονομικό γεγονός για την περιοχή.

Η Δέσποινα Παπαμαυρουδή αγρότισσα, βρήκε στην καλλιέργεια του σουσαμιού και στα φιστίκια μια νέα προοπτική, αφού καταφέρνει με την μεταποίηση σε ταχίνι και φιστικοβούτυρο να αναδείξει την ποιότητα των προϊόντων της.

Παραγωγός ντοματοπελτέ ο Βασίλης Πορτοκαλίδης εξηγεί ότι ένας μικρός παραγωγός μπορεί να ανταγωνιστεί μεγάλες επιχειρήσεις μόνο με την ποιότητα των προϊόντων του και αυτά γίνονται γνωστά και διατίθενται μέσω της εκθέσεως, η οποία ανοίγει νέες προοπτικές στον πρωτογενή τομέα του Έβρου.

