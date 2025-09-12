ΥφΑΑΤ Γιάννης Ανδριανός: «Στις ακριτικές περιοχές, όπως ο Έβρος, η στήριξη της αγροτικής παραγωγής είναι εθνικό ζήτημα»

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιάννης Ανδριανός επισκέφθηκε την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 την Αλεξανδρούπολη, με αφορμή την τελετή εγκαινίων της 28ης Πανέβριας Αγροτικής Έκθεσης Φερών.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Ανδριανός συναντήθηκε με τον Διοικητή της 12ης Μεραρχίας Πεζικού Έβρου, Υποστράτηγο Παναγιώτη Καβιδόπουλο, τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χριστόδουλο Τοψίδη, τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Έβρου κ. Ευάγγελο Πουλίλιο και τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης κ. Ιωάννη Ζαμπούκη. Επισκέφθηκε επίσης τα γραφεία των τοπικών εφημερίδων Γνώμη και Ελεύθερη Θράκη.

Παράλληλα, είχε συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων, κτηνοτρόφους, αγρότες και πληγέντες ελαιοπαραγωγούς της Μάκρης, ενώ περιόδευσε σε περιοχές και καλλιέργειες που έχουν πληγεί από τη λειψυδρία, συνοδευόμενος από τοπικούς παραγωγούς.

Κατά τον χαιρετισμό του στην τελετή εγκαινίων, ο κ. Ανδριανός συνεχάρη όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση ενός θεσμού που, όπως είπε, προβάλλει τις τοπικές αγροτικές επιχειρήσεις και τα ποιοτικά προϊόντα της Θράκης, αλλά και ενημερώνει τους παραγωγούς μας για τις δυνατότητες και τις εφαρμογές της νέας τεχνολογίας.

Ο υφυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων:

-«Η εξωστρέφεια, η καινοτομία, η έμφαση στην πιστοποίηση και την τυποποίηση, η σύνδεση των προϊόντων με την ιστορία και τον πολιτισμό της Θράκης μας, είναι προϋπόθεση για τη δυναμική ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Και η φετινή Έκθεση στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα δυναμισμού και αυτοπεποίθησης».

-«Γνωρίζω καλά τις προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος στη Θράκη: από τη λειψυδρία και τις ζωονόσους έως την ανάγκη ταχύτερης αποζημίωσης από φυσικές καταστροφές. Η κυβέρνηση εργάζεται για να μειωθούν ακόμη περισσότερο οι χρόνοι αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ και την Κρατική Αρωγή».

-«Προχωρούμε στη δημιουργία ενός νέου συστήματος καταβολής ενισχύσεων, αποτελεσματικού, δίκαιου και διαφανούς. Ενισχύουμε ουσιαστικά τους παραγωγούς και δρομολογούμε έργα υποδομής που αφορούν κυρίως τη διαχείριση των υδάτων άρδευσης».

-«Στόχος μας είναι να ανοίξουμε νέες αγορές για τα ποιοτικά μας προϊόντα, ώστε να ενισχυθεί το πραγματικό εισόδημα των παραγωγών».

-«Ειδικά στις ακριτικές περιοχές όπως ο Έβρος, η στήριξη της αγροτικής παραγωγής και η εξασφάλιση συνθηκών ώστε τα νέα παιδιά να μείνουν στον τόπο τους και να δημιουργήσουν, είναι εθνικό ζήτημα».

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ο κ. Ανδριανός διαβεβαίωσε:

«Γνωρίζουμε τον αγώνα που δίνετε και είμαστε σταθερά στο πλευρό σας, για να κάνουμε ακόμη πιο αποτελεσματικές τις παρεμβάσεις υπέρ της πρωτογενούς παραγωγής. Σας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και εύχομαι καλή επιτυχία στη φετινή Έκθεση».