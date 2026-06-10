Σε ΦΕΚ οι αποζημιώσεις από τον Daniel και τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι αποζημιώσεις για τις ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής που προκλήθηκαν ως άμεσο επακόλουθο των πλημμυρών που εκδηλώθηκαν από 4 έως 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Ελλάδας και την κακοκαιρία Daniel σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ, το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται βάσει των εξατομικευμένων εκτιμήσεων (πορισμάτων εκτίμησης) και των πορισμάτων ελέγχου ανασύστασης από τους γεωτεχνικούς υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α., μετά από διασταυρω τικούς ελέγχους με την ΕΑΕ στο ΟΣΔΕ και λοιπά στοιχεία από τον ΕΛ.Γ.Α., καθώς και βάσει τελικής τιμής εκτίμησης και σοβαρότητας ζημιάς.

H τελική τιμή εκτίμησης/βάσης ανά σοβαρότητα ζημιάς, καθορίζεται ως εξής:

α) Για τα ελαιόδενδρα, φιστίκια κελυφωτά και συκιές ελεύθερης φύτευσης σε εκατόν εξήντα (160,00) ευρώ ανά δέντρο ελεύθερης φύτευσης για ελαιόδενδρα, φιστίκια κελυφωτά και συκιές και ως πέντε χιλιάδες εξακόσια (5.600,00) ευρώ ανά στρέμμα ανεξαρτήτως σοβαρότητας ζημιάς,

β) για τα ελαιόδενδρα πυκνής φύτευσης σε εξήντα (60,00) ευρώ ανά δένδρο και ως πέντε χιλιάδες εξακόσια (5.600,00) ευρώ ανά στρέμμα ανεξαρτήτως σοβαρότητας ζημιάς,

γ) για λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες ελεύθερης φύτευσης σε εκατόν δέκα (110,00) ευρώ ανά δένδρο ελεύθερης φύτευσης και ως πέντε χιλιάδες εξακόσια (5.600,00) ευρώ ανά στρέμμα ανεξαρτήτως σοβαρότητας ζημιάς,

δ) για δενδρώδεις καλλιέργειες σε παλμέτα σε πενήντα (50,00) ευρώ ανά δένδρο και ως πέντε χιλιάδες εξακόσια (5.600,00) ευρώ ανά στρέμμα ανεξαρτήτως σοβαρότητας ζημιάς,

ε) για τα αμπελοειδή σε τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500,00) ευρώ ανά στρέμμα, στ) για τα ακτινίδια σε έξι χιλιάδες διακόσια (6.200,00) ευρώ ανά στρέμμα,

ζ) για τους μικρούς καρπούς (αρώνια, βατόμουρα, γκότζι μπέρι, ιπποφαές, μύρτιλλα, σμέουρα κ.λπ.) σε τέσσερεις χιλιάδες (4.000,00) ευρώ ανά στρέμμα, η) για τα αρωματικά φυτά σε χίλια διακόσια πενήντα (1.250,00) ευρώ ανά στρέμμα, θ) για τη μηδική σε διακόσια (200,00) ευρώ ανά στρέμμα μηδικής που έχει υποστεί ολική καταστροφή.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως καθορίζονται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αγροτικές επιχειρήσεις νομικά πρόσωπα, καθώς και μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, των οποίων οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις υπέστησαν ζημίες σε φυτικά μέσα παραγωγής από τις πλημμύρες του άρθρου 1, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 2, 3 και 4 και προβούν σε αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν τα φυτικά μέσα παραγωγής.

Ειδικότερα, απαραίτητες προϋποθέσεις για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες είναι:

α) Nα χαρακτηρίζονται ως κατ’ επάγγελμα αγρότες στο Μ.Α.Α.Ε. για το έτος 2023 ή ως νεοεισερχόμενοι αγρότες για το 2023 στο Μ.Α.Α.Ε., β) να έχουν υποβάλει την ΕΑΕ στο ΟΣΔΕ για τα ζημιωθέντα αγροτεμάχια για το έτος 2023 καθώς και για τα έτη 2025 και 2026, κατά περίπτωση και γ) να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 2023 μέχρι την 15.06.2026.

Όλες οι προϋποθέσεις των δικαιούχων και αναλυτικά τα ποσά αποζημιώσεων ανά καλλιέργεια δημοσιεύονται ΕΔΩ στο σχετικό ΦΕΚ