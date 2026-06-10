Στα 47,2 ευρώ το στρέμμα η συνδεδεμένη στα μήλα

Στη Διαύγεια δημοσιεύτηκε σήμερα Τετάρτη (10/06) το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια των μήλων για το έτος ενίσχυσης 2025 (Κωδικός Παρέμβασης -Π1-32.1 Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος-Φυτική Παραγωγή Εκτός Πρωτεϊνούχων Καλλιεργειών, σε εκτέλεση του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027, για το έτος ενίσχυσης 2025).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται στα 47,2 ευρώ/στρέμμα (ήτοι 472,00 ευρώ/εκτάριο που αποτελεί και το προβλεπόμενο μοναδιαίο ποσόν του εγκεκριμένου ΣΣ ΚΑΠ).

Η απόφαση την οποία συνυπογράφουν ο ΥπΑΑΤ Μαργαρίτης Σχοινάς και ο ΥφΑΑΤ Γιάννης Ανδριανός θα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε ΕΔΩ τη σχετική απόφαση