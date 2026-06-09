Πήρε ΦΕΚ η ενίσχυση de minimis της μηδικής – Μέχρι 80 ευρώ το στρέμμα για την ποτιστική

Σε τροχιά πληρωμής εισέρχεται η ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis) για τους παραγωγούς μηδικής, μετά τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, το ύψος της οικονομικής στήριξης διαμορφώνεται από 5 έως 80 ευρώ ανά στρέμμα, με το τελικό ποσό να διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή καλλιέργειας, το εάν η έκταση είναι αρδευόμενη ή ξηρική, καθώς και τον αριθμό των κοπών που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Για να λάβουν την ενίσχυση, οι δικαιούχοι παραγωγοί θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, συνοδευόμενη από την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση. Μέσω της ίδιας πλατφόρμας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται και για το ανώτατο ποσό κρατικής ενίσχυσης που δικαιούνται να λάβουν, σύμφωνα με τους κανόνες του καθεστώτος de minimis.

Αναλυτικά στην απόφαση προβλέπεται:

Άρθρο 1

Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με σκοπό την στήριξη των παραγωγών γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα των καλλιεργητών μηδικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Έβρου, Ημαθίας, Καβάλας, Καρδίτσας, Κοζάνης, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φωκίδας και Χαλκιδικής, λόγω της ζημίας που υπέστησαν ως απόρροια των περιορισμών που τέθηκαν στη διακίνησή των ζωοτροφών εξαιτίας των μέτρων περιορισμού εξάπλωσης της ευλογιάς για διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα εντός της περιόδου Μαΐου-Σεπτεμβρίου, όπου λαμβάνει χώρα η συγκομιδή της καλλιέργειας (πέντε κοπές μηδικής).

Άρθρο 2 Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) για την παρούσα απόφαση ορίζονται οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια μηδικής των Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Έβρου, Ημαθίας, Καβάλας, Καρδίτσας, Κοζάνης, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φωκίδας και Χαλκιδικής.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης οι ενισχύσεις χορηγούνται με βάση τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1408/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δεν δύνανται να χορηγηθούν ενισχύσεις:

α) το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά.

β) για δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς τα κράτη μέλη, συγκεκριμένα ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες συνδεόμενες με εξαγωγικές δραστηριότητες.

γ) των οποίων η χορήγηση γίνεται υπό τον όρο της χρησιμοποίησης εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόμενων.

Άρθρο 4



Όροι και ύψος ενίσχυσης

Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) για την παρούσα απόφαση ορίζονται οι γεωργοί που διαθέτουν καλλιέργεια μηδικής, η οποία καλλιεργείται είτε ως κτηνοτροφικό φυτό για ζωοτροφή είτε για σποροπαραγωγή, τα αγροτεμάχια των οποίων βρίσκονται στις περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Έβρου, Ημαθίας, Καβάλας, Καρδίτσας, Κοζάνης, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φωκίδας και Χαλκιδικής, οι οποίοι υπέβαλαν ΕΑΕ 2025.

Για τον υπολογισμό του ύψους ενίσχυσης ανά περιφερειακή ενότητα λαμβάνονται υπόψη:

α) η σκοπούμενη χρήση της καλλιέργειας μηδικής,

β) ο αριθμός των κοπών μηδικής μεταξύ του διαστήματος Μάϊου-Σεπτεμβρίου 2025 για τις οποίες ίσχυαν σε έκαστη περιφερειακή ενότητα περιορισμοί στη διακίνηση ζωοτροφών ως απόρροια των μέτρων περιορι- σμού εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων,

γ) ο τρόπος διαχείρισης του νερού ανά αγροτεμάχιο.

Το ύψος του ποσού ενίσχυσης, με βάση τα ανωτέρω περιγραφέντα κριτήρια καθορίζεται σύμφωνα με τον κατώτερο Πίνακα:

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