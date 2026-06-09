ΥΠΑΑΤ: Πρόσκληση 4 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη του χωροταξικού σχεδιασμού υδατοκαλλιεργειών

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στη Δράση 2.1.3 «Ολοκληρωμένος Χωροταξικός Σχεδιασμός για τις Υδατοκαλλιέργειες», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027» (ΠΑΛΥΘ).

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 4 εκατ. ευρώ και αφορά στους φορείς που έχει ανατεθεί η διαχείριση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ).

Στόχος της δράσης είναι η στήριξη της εφαρμογής του ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού για τις υδατοκαλλιέργειες, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και η αναπτυξιακή δυναμική του τομέα, με παράλληλη μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή συγκρούσεων με άλλες δραστηριότητες.

Οι πράξεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν αφορούν, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση προγραμμάτων παρακολούθησης του υδάτινου περιβάλλοντος των ΠΟΑΥ, την εκπόνηση μελετών απαραίτητων για τη λειτουργία τους, την κάλυψη εξόδων λειτουργίας των φορέων διαχείρισης, δράσεις προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος, καθώς και δράσεις ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας και του ευρύτερου κοινού.

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή καλύπτει το υπόλοιπο 50%. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 29η Δεκεμβρίου 2028, ενώ η ολοκλήρωση των πράξεων θα πρέπει να γίνει έως την 31η Δεκεμβρίου 2029.

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε:

«Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια αποτελεί έναν δυναμικό παραγωγικό κλάδο, με σημαντική συμβολή στην εξωστρέφεια, στην απασχόληση και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Με τη νέα πρόσκληση των 4 εκατ. ευρώ στηρίζουμε τον ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό, την οργανωμένη λειτουργία των ΠΟΑΥ και την περιβαλλοντικά υπεύθυνη ανάπτυξη του τομέα. Στόχος μας είναι μια υδατοκαλλιέργεια ανταγωνιστική, βιώσιμη και καλύτερα ενταγμένη στον θαλάσσιο χώρο, με κανόνες, διαφάνεια και σεβασμό στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες».

Η δράση εντάσσεται στην Προτεραιότητα 2 του ΠΑΛΥΘ 2021-2027, που αφορά την προώθηση βιώσιμων δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, με παράλληλη διασφάλιση ότι οι δραστηριότητες είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.