Σφοδρή χαλαζόπτωση έπληξε καλλιέργειες στο Αμύνταιο

Αντιμέτωποι με ζημιές στις αγροτικές τους καλλιέργειες βρέθηκαν οι αγρότες της περιοχής του Αμυνταίου, το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Ιουνίου, λόγω σφοδρής χαλαζόπτωσης.

Ειδικότερα, όπως ενημέρωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Αμυνταίου, την Πέμπτη 4/6/2026, κατά τις μεσημεριανές ώρες σημειώθηκε έντονη χαλαζόπτωση στην ευρύτερη περιοχή του δήμου.

Ενημερώθηκε άμεσα η υπηρεσία του ΕΛΓΑ Κοζάνης και από την Παρασκευή 5/6/2026 θα βρίσκονται οι αρμόδιοι στην περιοχή για να εκτιμηθεί το μέγεθος της καταστροφής.

Πηγή: ptolemeos.gr