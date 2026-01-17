Σημαντική η επίδραση των παραδοσιακών σπόρων δημητριακών στην υγεία του ανθρώπου

«Τα φαινολικά εκχυλίσματα των σπόρων του αγροκτήματος Αντωνόπουλος, έπειτα από τετραετή έρευνα (2020–2024) των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων και Πατρών, παρουσίασαν αναστολή των καρκινικών δεικτών του παχέος εντέρου, ενώ αντίστοιχα εκχυλίσματα εμπορικών ποικιλιών σιτηρών δεν εμφάνισαν ανάλογη δράση».

Αυτό υποστήριξαν, στο πλαίσιο ημερίδας με θέμα «Δημητριακά και Υγεία του Ανθρώπου», που διοργάνωσε το αγρόκτημα Αντωνόπουλος (στο Δίλοφο Φαρσάλων), στο ξενοδοχείο «Διόνυσος» στη Λάρισα, η Σοφία Μπέλλου, ερευνήτρια στο Εργαστήριο του κ. Φώτση Θεοδ. στο Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και ο χημικός ερευνητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Ευάγγελος Παπασπύρος.

Σημαντική υπεροχή των παραδοσιακών σπόρων

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, «αφού μελετήσαμε τις παραδοσιακές γηγενείς ποικιλίες δημητριακών του αγροκτήματος Αντωνόπουλος (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη και καλαμπόκι) και συγκρίναμε τα φαινολικά εκχυλίσματά τους με εκείνα εμπορικών ποικιλιών σιτηρών σε καρκινικά κύτταρα του παχέος εντέρου, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η επίδραση των παραδοσιακών σπόρων στην αναστολή των καρκινικών δεικτών ήταν σημαντική». Όπως σημειώνουν, η αύξηση της παραγωγικότητας του σύγχρονου σιταριού φαίνεται να έχει επιτευχθεί εις βάρος άλλων ιδιοτήτων, ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία και μεσολαβούνται από φυτοχημικές και φαινολικές ενώσεις.

Τα φαινολικά εκχυλίσματα σύγχρονων και αρχέγονων σπόρων σίτου, κριθαριού και σίκαλης συγκρίθηκαν ως προς την αντιπολλαπλασιαστική τους δράση στα κύτταρα DLD-1, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως υποκατάστατος δείκτης της προστατευτικής δράσης έναντι του καρκίνου του παχέος εντέρου. Ιδιαίτερη σημασία είχε το εκχύλισμα από τον αρχέγονο φλοιό των σπόρων σιταριού, ο οποίος συνήθως απορρίπτεται, καθώς παρουσίασε σημαντικά υψηλότερη αντιοξειδωτική δραστηριότητα σε σύγκριση με το σύγχρονο αντίστοιχο.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Αντωνόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της έρευνας και αναφέρθηκε στην προσπάθεια διατήρησης των παραδοσιακών σπόρων, κόντρα στις δυσμενείς συνθήκες της αγοράς και την επέλαση των φωτοβολταϊκών, που επηρεάζουν το μικροκλίμα της περιοχής. Τόνισε ότι το αγρόκτημα έχει εγγράψει τις αρχέγονες ποικιλίες στον Εθνικό και Ευρωπαϊκό Κατάλογο και υπογράμμισε την ανάγκη παραγωγής με βάση τους νόμους της φύσης και όχι της αγοράς.

Παρέμβαση στην εκδήλωση πραγματοποίησαν ο διευθυντής Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων της Καραμολέγκος, Βασίλης Κακούρης, η βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ Λίτσα Λιακούλη, ο αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Δημήτρης Τσέτσιλας και η αντιδήμαρχος Αγροτικής και Περιαστικής Ανάπτυξης Λαρισαίων Ελισάβετ Παπαδοπούλου. Χαιρετισμούς απέστειλαν ο ΥΠΑΑΤ Κώστας Τσιάρας, ο ΥΦΑΑΤ Χρήστος Κέλλας, ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης.

Στην εκδήλωση παρέστη ο περιφερειακός σύμβουλος και πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, Γρηγόρης Γκουντόπουλος, ενώ τον συντονισμό είχε ο δημοσιογράφος της «ΥΧ», Γιώργος Ρούστας.