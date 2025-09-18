Στα 2,09 δισ. ευρώ ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΚΑΠ για την Ελλάδα μετά το 2027
Στα 2,09 δισ. ευρώ ορίστηκε ο ετήσιος εξασφαλισμένος προϋπολογισμός της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για την περίοδο 2028-2034 για τη χώρα μας, δηλαδή μειωμένος κατά περίπου 20% σε σύγκριση με τα 2,7 δισ. ευρώ της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η Κομισιόν παρουσίασε τα σχέδια προϋπολογισμού για την ΚΑΠ της νέας περιόδου, τα οποία προβλέπουν συνολικές κατανομές ύψους 293,7 δισ. ευρώ για τη στήριξη εισοδήματος των αγροτών σε όλα τα κράτη-μέλη. Το ποσό αυτό αποτελεί μέρος του Ταμείου Εθνικών και Περιφερειακών Εταιρικών Σχεδίων (NRP Fund), ύψους 865 δισ. ευρώ, στο οποίο εντάσσεται ο νέος προϋπολογισμός. Από τα 300 δισ. ευρώ που έχουν διατεθεί συνολικά στην ΚΑΠ, τα 6,3 δισ. ευρώ κρατούνται ως αποθεματικό κρίσεων, ενώ τα υπόλοιπα 293,7 δισ. ευρώ κατανέμονται με βάση τα μερίδια κάθε κράτους στο έτος αναφοράς 2027.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, η μέθοδος αυτή διασφαλίζει δίκαιη και συνεχή χρηματοδότηση για τον αγροτικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές, με τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν περαιτέρω τα εθνικά τους ποσά μέσω πρόσθετων κονδυλίων για προγράμματα τοπικής ανάπτυξης, καινοτομίας, βιοοικονομίας και κλιματικών δράσεων.
Η Ελλάδα λαμβάνει συνολικά 14,64 δισ. ευρώ για την επταετία, ποσό που αντιστοιχεί σε 2,09 δισ. ευρώ τον χρόνο. Για λόγους σύγκρισης, η Γαλλία εξασφαλίζει το μεγαλύτερο μερίδιο με 50,9 δισ. ευρώ, η Ισπανία 37,2 δισ. ευρώ και η Ιταλία 31 δισ. ευρώ.
Σε ενημέρωση προς δημοσιογράφους, αξιωματούχοι της Επιτροπής υπογράμμισαν ότι η νέα ΚΑΠ θα παραμείνει «κοινή», με κοινό πλαίσιο στόχων και εργαλειοθήκη παρεμβάσεων, αλλά θα δίνει περισσότερη ευελιξία στα κράτη-μέλη για να προσαρμόσουν τις πολιτικές τους στις ιδιαίτερες ανάγκες της γεωργίας τους. Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι «οι περισσότερες ενισχύσεις που γνωρίζουν σήμερα οι αγρότες θα συνεχιστούν», ενώ θα εισαχθεί νέο σχήμα «αγροτικής διαχείρισης» για το κλίμα και το περιβάλλον με απλούστερους και λιγότερο γραφειοκρατικούς κανόνες.
Κατανομές στα κράτη-μέλη
Ελάχιστα ποσά
σε χιλ. ευρώ, τρέχουσες τιμές
|
Χώρα
|
Ποσό (χιλ. €)
|
Βέλγιο
|
3 598 717
|
Βουλγαρία
|
6 202 350
|
Τσεχία
|
6 153 974
|
Δανία
|
5 142 499
|
Γερμανία
|
33 106 250
|
Εσθονία
|
1 589 390
|
Ιρλανδία
|
8 161 085
|
Ελλάδα
|
14 639 674
|
Ισπανία
|
37 235 304
|
Γαλλία
|
50 938 681
|
Κροατία
|
3 708 359
|
Ιταλία
|
31 003 434
|
Κύπρος
|
415 889
|
Λετονία
|
2 620 796
|
Λιθουανία
|
4 386 480
|
Λουξεμβούργο
|
246 093
|
Ουγγαρία
|
9 239 294
|
Μάλτα
|
135 410
|
Κάτω Χώρες
|
5 087 414
|
Αυστρία
|
6 624 524
|
Πολωνία
|
24 636 906
|
Πορτογαλία
|
7 428 950
|
Ρουμανία
|
16 574 344
|
Σλοβενία
|
1 340 578
|
Σλοβακία
|
3 731 185
|
Φινλανδία
|
4 800 434
|
Σουηδία
|
4 951 986
|
Σύνολο Κατανομής
|
293 700 000 €