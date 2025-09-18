ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Στα 2,09 δισ. ευρώ ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΚΑΠ για την Ελλάδα μετά το 2027

Μείωση σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο
18/09/2025
Στα 2,09 δισ. ευρώ ορίστηκε ο ετήσιος εξασφαλισμένος προϋπολογισμός της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για την περίοδο 2028-2034 για τη χώρα μας, δηλαδή μειωμένος κατά περίπου 20% σε σύγκριση με τα 2,7 δισ. ευρώ της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Κομισιόν παρουσίασε τα σχέδια προϋπολογισμού για την ΚΑΠ της νέας περιόδου, τα οποία προβλέπουν συνολικές κατανομές ύψους 293,7 δισ. ευρώ για τη στήριξη εισοδήματος των αγροτών σε όλα τα κράτη-μέλη. Το ποσό αυτό αποτελεί μέρος του Ταμείου Εθνικών και Περιφερειακών Εταιρικών Σχεδίων (NRP Fund), ύψους 865 δισ. ευρώ, στο οποίο εντάσσεται ο νέος προϋπολογισμός. Από τα 300 δισ. ευρώ που έχουν διατεθεί συνολικά στην ΚΑΠ, τα 6,3 δισ. ευρώ κρατούνται ως αποθεματικό κρίσεων, ενώ τα υπόλοιπα 293,7 δισ. ευρώ κατανέμονται με βάση τα μερίδια κάθε κράτους στο έτος αναφοράς 2027.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η μέθοδος αυτή διασφαλίζει δίκαιη και συνεχή χρηματοδότηση για τον αγροτικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές, με τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν περαιτέρω τα εθνικά τους ποσά μέσω πρόσθετων κονδυλίων για προγράμματα τοπικής ανάπτυξης, καινοτομίας, βιοοικονομίας και κλιματικών δράσεων.

Η Ελλάδα λαμβάνει συνολικά 14,64 δισ. ευρώ για την επταετία, ποσό που αντιστοιχεί σε 2,09 δισ. ευρώ τον χρόνο. Για λόγους σύγκρισης, η Γαλλία εξασφαλίζει το μεγαλύτερο μερίδιο με 50,9 δισ. ευρώ, η Ισπανία 37,2 δισ. ευρώ και η Ιταλία 31 δισ. ευρώ.

Σε ενημέρωση προς δημοσιογράφους, αξιωματούχοι της Επιτροπής υπογράμμισαν ότι η νέα ΚΑΠ θα παραμείνει «κοινή», με κοινό πλαίσιο στόχων και εργαλειοθήκη παρεμβάσεων, αλλά θα δίνει περισσότερη ευελιξία στα κράτη-μέλη για να προσαρμόσουν τις πολιτικές τους στις ιδιαίτερες ανάγκες της γεωργίας τους. Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι «οι περισσότερες ενισχύσεις που γνωρίζουν σήμερα οι αγρότες θα συνεχιστούν», ενώ θα εισαχθεί νέο σχήμα «αγροτικής διαχείρισης» για το κλίμα και το περιβάλλον με απλούστερους και λιγότερο γραφειοκρατικούς κανόνες.

Κατανομές στα κράτη-μέλη

Ελάχιστα ποσά

σε χιλ. ευρώ, τρέχουσες τιμές

Χώρα

Ποσό (χιλ. €)

Βέλγιο

3 598 717

Βουλγαρία

6 202 350

Τσεχία

6 153 974

Δανία

5 142 499

Γερμανία

33 106 250

Εσθονία

1 589 390

Ιρλανδία

8 161 085

Ελλάδα

14 639 674

Ισπανία

37 235 304

Γαλλία

50 938 681

Κροατία

3 708 359

Ιταλία

31 003 434

Κύπρος

415 889

Λετονία

2 620 796

Λιθουανία

4 386 480

Λουξεμβούργο

246 093

Ουγγαρία

9 239 294

Μάλτα

135 410

Κάτω Χώρες

5 087 414

Αυστρία

6 624 524

Πολωνία

24 636 906

Πορτογαλία

7 428 950

Ρουμανία

16 574 344

Σλοβενία

1 340 578

Σλοβακία

3 731 185

Φινλανδία

4 800 434

Σουηδία

4 951 986

Σύνολο Κατανομής

293 700 000 €

