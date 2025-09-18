Στα 2,09 δισ. ευρώ ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΚΑΠ για την Ελλάδα μετά το 2027

Στα 2,09 δισ. ευρώ ορίστηκε ο ετήσιος εξασφαλισμένος προϋπολογισμός της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για την περίοδο 2028-2034 για τη χώρα μας, δηλαδή μειωμένος κατά περίπου 20% σε σύγκριση με τα 2,7 δισ. ευρώ της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Κομισιόν παρουσίασε τα σχέδια προϋπολογισμού για την ΚΑΠ της νέας περιόδου, τα οποία προβλέπουν συνολικές κατανομές ύψους 293,7 δισ. ευρώ για τη στήριξη εισοδήματος των αγροτών σε όλα τα κράτη-μέλη. Το ποσό αυτό αποτελεί μέρος του Ταμείου Εθνικών και Περιφερειακών Εταιρικών Σχεδίων (NRP Fund), ύψους 865 δισ. ευρώ, στο οποίο εντάσσεται ο νέος προϋπολογισμός. Από τα 300 δισ. ευρώ που έχουν διατεθεί συνολικά στην ΚΑΠ, τα 6,3 δισ. ευρώ κρατούνται ως αποθεματικό κρίσεων, ενώ τα υπόλοιπα 293,7 δισ. ευρώ κατανέμονται με βάση τα μερίδια κάθε κράτους στο έτος αναφοράς 2027.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η μέθοδος αυτή διασφαλίζει δίκαιη και συνεχή χρηματοδότηση για τον αγροτικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές, με τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν περαιτέρω τα εθνικά τους ποσά μέσω πρόσθετων κονδυλίων για προγράμματα τοπικής ανάπτυξης, καινοτομίας, βιοοικονομίας και κλιματικών δράσεων.

Η Ελλάδα λαμβάνει συνολικά 14,64 δισ. ευρώ για την επταετία, ποσό που αντιστοιχεί σε 2,09 δισ. ευρώ τον χρόνο. Για λόγους σύγκρισης, η Γαλλία εξασφαλίζει το μεγαλύτερο μερίδιο με 50,9 δισ. ευρώ, η Ισπανία 37,2 δισ. ευρώ και η Ιταλία 31 δισ. ευρώ.

Σε ενημέρωση προς δημοσιογράφους, αξιωματούχοι της Επιτροπής υπογράμμισαν ότι η νέα ΚΑΠ θα παραμείνει «κοινή», με κοινό πλαίσιο στόχων και εργαλειοθήκη παρεμβάσεων, αλλά θα δίνει περισσότερη ευελιξία στα κράτη-μέλη για να προσαρμόσουν τις πολιτικές τους στις ιδιαίτερες ανάγκες της γεωργίας τους. Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι «οι περισσότερες ενισχύσεις που γνωρίζουν σήμερα οι αγρότες θα συνεχιστούν», ενώ θα εισαχθεί νέο σχήμα «αγροτικής διαχείρισης» για το κλίμα και το περιβάλλον με απλούστερους και λιγότερο γραφειοκρατικούς κανόνες.

