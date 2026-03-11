ΑΓΟΡΑ

Σταθερότητα στις αγορές και πιέσεις στις τιμές συνθέτουν το παγκόσμιο σκηνικό στο κρεμμύδι

Παρούσες οι καιρικές προκλήσεις και τα ζητήματα ποιότητας
11/03/2026
1' διάβασμα
statherotita-stis-agores-kai-pieseis-stis-times-synthetoun-to-pagkosmio-skiniko-sto-kremmydi-374608

Η διεθνής αγορά κρεμμυδιών παρουσιάζει γενική σταθερότητα, αλλά με αρκετές επιφυλάξεις, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του freshplaza. Σε πολλές περιοχές η προσφορά καλύπτει τη ζήτηση, ωστόσο οι διακυμάνσεις στις τιμές, τα ζητήματα ποιότητας, οι αλλαγές στις εξαγωγικές ροές και οι εποχικές μεταβολές επηρεάζουν σημαντικά το εμπόριο.

Στην Ιταλία η αγορά κινείται χωρίς έντονες διακυμάνσεις, με την ευρωπαϊκή προσφορά επαρκή και τις τιμές σε μέτρια επίπεδα. Τα κίτρινα κρεμμύδια της Πάρμα πωλούνται στα 0,38 ευρώ/κιλό, τα λευκά στα 0,56 ευρώ/κιλό και τα κόκκινα στα 0,50 ευρώ/κιλό, με μικρές μεταβολές σε σχέση με πέρυσι, ενώ η ποιότητα κρίνεται ικανοποιητική.

Στην Ισπανία, οι έντονες βροχοπτώσεις προκαλούν καθυστερήσεις στη φύτευση, κυρίως στην Καστίγια-Λα Μάντσα, αλλά η πληθώρα ευρωπαϊκών αποθεμάτων και η ολλανδική παρουσία κρατούν το εμπόριο σε ήρεμο επίπεδο. Τα μεγάλα κρεμμύδια επιτυγχάνουν υψηλότερες τιμές, ενώ τα μικρά παραμένουν χαμηλά, και καταγράφονται πρώιμες εισαγωγές από το Νότιο Ημισφαίριο.

Στην Κεντρική Ευρώπη, η Γερμανία αντιμετωπίζει περιορισμένη ζήτηση εξαγωγών και χαμηλές τιμές, παρά ικανοποιητική απορρόφηση εγχώριου προϊόντος, ενώ η Ολλανδία σημειώνει επιβράδυνση στις εξαγωγές λόγω αβεβαιότητας για τη ζήτηση του δεύτερου εξαμήνου. Σταθερές τιμές παραγωγού αναφέρουν Αυστρία και Γαλλία, με ήπια εμπορική δραστηριότητα.

Στις ΗΠΑ η αφθονία προϊόντος μειώνει τις τιμές, ιδιαίτερα για τα κίτρινα κρεμμύδια, ενώ στο Περού η χαμηλή παραγωγή και το αυξημένο κόστος περιορίζουν την προσφορά. Στη Νότια Αφρική οι τιμές αυξάνονται, αλλά στην Ινδία καταρρέουν λόγω υψηλής προσφοράς και μικρής διάρκειας ζωής των κρεμμυδιών.

Αντωνίου Μαρία
ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΑΠΟ:
Αντωνίου Μαρία
αγοράδιεθνή αγοράκρεμμύδι