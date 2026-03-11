Σταθερότητα στις αγορές και πιέσεις στις τιμές συνθέτουν το παγκόσμιο σκηνικό στο κρεμμύδι

Η διεθνής αγορά κρεμμυδιών παρουσιάζει γενική σταθερότητα, αλλά με αρκετές επιφυλάξεις, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του freshplaza. Σε πολλές περιοχές η προσφορά καλύπτει τη ζήτηση, ωστόσο οι διακυμάνσεις στις τιμές, τα ζητήματα ποιότητας, οι αλλαγές στις εξαγωγικές ροές και οι εποχικές μεταβολές επηρεάζουν σημαντικά το εμπόριο.

Στην Ιταλία η αγορά κινείται χωρίς έντονες διακυμάνσεις, με την ευρωπαϊκή προσφορά επαρκή και τις τιμές σε μέτρια επίπεδα. Τα κίτρινα κρεμμύδια της Πάρμα πωλούνται στα 0,38 ευρώ/κιλό, τα λευκά στα 0,56 ευρώ/κιλό και τα κόκκινα στα 0,50 ευρώ/κιλό, με μικρές μεταβολές σε σχέση με πέρυσι, ενώ η ποιότητα κρίνεται ικανοποιητική.

Στην Ισπανία, οι έντονες βροχοπτώσεις προκαλούν καθυστερήσεις στη φύτευση, κυρίως στην Καστίγια-Λα Μάντσα, αλλά η πληθώρα ευρωπαϊκών αποθεμάτων και η ολλανδική παρουσία κρατούν το εμπόριο σε ήρεμο επίπεδο. Τα μεγάλα κρεμμύδια επιτυγχάνουν υψηλότερες τιμές, ενώ τα μικρά παραμένουν χαμηλά, και καταγράφονται πρώιμες εισαγωγές από το Νότιο Ημισφαίριο.

Στην Κεντρική Ευρώπη, η Γερμανία αντιμετωπίζει περιορισμένη ζήτηση εξαγωγών και χαμηλές τιμές, παρά ικανοποιητική απορρόφηση εγχώριου προϊόντος, ενώ η Ολλανδία σημειώνει επιβράδυνση στις εξαγωγές λόγω αβεβαιότητας για τη ζήτηση του δεύτερου εξαμήνου. Σταθερές τιμές παραγωγού αναφέρουν Αυστρία και Γαλλία, με ήπια εμπορική δραστηριότητα.

Στις ΗΠΑ η αφθονία προϊόντος μειώνει τις τιμές, ιδιαίτερα για τα κίτρινα κρεμμύδια, ενώ στο Περού η χαμηλή παραγωγή και το αυξημένο κόστος περιορίζουν την προσφορά. Στη Νότια Αφρική οι τιμές αυξάνονται, αλλά στην Ινδία καταρρέουν λόγω υψηλής προσφοράς και μικρής διάρκειας ζωής των κρεμμυδιών.