Στη Βουλή φέρνει ο Κόκκαλης τις αντιδράσεις παραγωγών λαϊκών αγορών για το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής

Έντονες αναταράξεις προκαλεί στον χώρο των λαϊκών αγορών η επικείμενη εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής, με τους παραγωγούς να προαναγγέλλουν δυναμικές κινητοποιήσεις. Ήδη, σύμφωνα με τη Γενική Συνομοσπονδία Παραγωγών – Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Ελλάδας, έχει αποφασιστεί 24ωρη απεργία για την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, ως απάντηση στο μέτρο που – όπως υποστηρίζουν – είναι «ανεφάρμοστο και εκτός πραγματικότητας».

Το ζήτημα έφερε στη Βουλή ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, απευθύνοντας Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών.

Μεταφέρει τη θέση των παραγωγών, οι οποίοι επισημαίνουν ότι εργάζονται υπό εξαιρετικά δύσκολες και ασταθείς συνθήκες: Από τη συγκομιδή υπό βροχή, χιόνι ή καύσωνα, μέχρι την έλλειψη σταθερής πρόσβασης στο διαδίκτυο και τη μεταφορά μόνο μικρών, ημερήσιων ποσοτήτων φρέσκων προϊόντων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η απαίτηση να καταχωρούν καθημερινά και πολλαπλά ηλεκτρονικά δελτία – αποστολής, επιστροφών ή ακόμη και καταστροφής μη εμπορεύσιμων προϊόντων – θεωρείται από τους ίδιους δυσανάλογη και εντελώς ασύμβατη με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας στις λαϊκές.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζουν οι επαγγελματίες, σε μια κραυγή αγανάκτησης που μεταφέρει αυτούσια ο βουλευτής: «Δεν είμαστε στη ζέστη ενός γραφείου, για να μετράμε με την ησυχία μας τι εμπορεύματα έμειναν ή τι γύρισε πίσω… Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, ή είναι ανόητος ή δεν έχει πάει ποτέ στη ζωή του — έστω και σαν επισκέπτης — σε μια λαϊκή αγορά».

Ο κ. Κόκκαλης υπογραμμίζει ότι το επιχείρημα της φοροδιαφυγής δεν ευσταθεί, καθώς οι συναλλαγές στις λαϊκές αγορές γίνονται με ηλεκτρονική έκδοση απόδειξης και οι φόροι αποδίδονται άμεσα, τη στιγμή της πώλησης.

Κατά συνέπεια, όπως αναφέρει, η επιβολή επιπλέον γραφειοκρατικού βάρους δεν επιτυγχάνει κανέναν ουσιαστικό φορολογικό σκοπό.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι η εφαρμογή του μέτρου, σε συνδυασμό με την τεκμαρτή φορολόγηση, μπορεί να οδηγήσει πολλούς παραγωγούς σε οικονομική ασφυξία και ακόμη και εγκατάλειψη του επαγγέλματος. Ήδη, όπως καταγγέλλεται, υπάρχουν περιπτώσεις επαγγελματιών που αναζητούν εργασία στο εξωτερικό.

Ο Λαρισαίος βουλευτής επισημαίνει ότι το μέτρο προκαλεί ανισότητες. Επαγγελματίες που πωλούν τα ίδια προϊόντα σε στεγασμένα καταστήματα εργάζονται σε περιβάλλον με ευκολότερη πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία, με μεγάλες ποσότητες προϊόντων και με δυνατότητα καθημερινής γραφειακής διαχείρισης. Αυτές οι συνθήκες δεν συγκρίνονται, όπως λέει, με εκείνες των παραγωγών των λαϊκών αγορών, άρα δεν μπορεί να ισχύει το ίδιο καθεστώς για τόσο διαφορετικές εργασιακές πραγματικότητες.

Ο κ. Κόκκαλης καλεί τον Υπουργό να απαντήσει αφενός ποιον δημόσιο σκοπό εξυπηρετεί η υποχρεωτική εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής στους παραγωγούς, αλλά και αν έχει ληφθεί υπόψη ότι απαιτείται συμβατός σχεδιασμός με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.