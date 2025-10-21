Στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας Taste Atlas 2025 οι ελαιώνες Σακελλαρόπουλου

Μια ακόμη διεθνής διάκριση για την Ελλάδα, καθώς οι βιολογικοί Ελαιώνες Σακελλαρόπουλου αναδείχθηκαν στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας Taste Atlas 2025, κατακτώντας θέσεις ανάμεσα στα 100 κορυφαία ελαιόλαδα του κόσμου και στα καλύτερα της Ελλάδας.

Με βαθμολογίες 5 στα 5 από τον φημισμένο γαστρονομικό οδηγό, τα ελαιόλαδα του Σπάρτης ξεχώρισαν για την ποιότητα, τη γεύση και την καινοτομία τους, τοποθετώντας τη χώρα μας για ακόμη μια φορά στο επίκεντρο της παγκόσμιας γαστρονομίας.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση των ελαιώνων Σακελλαρόπουλου:

«Το Taste Atlas, γνωστό σε παγκόσμιο επίπεδο για τις λίστες του σε ετήσια βάση, είναι από τους μεγαλύτερους και πιο έγκυρους γαστρονομικούς οδηγούς παγκοσμίως, ο οποίος παρακολουθεί στενά την παραδοσιακή κουζίνα, το φαγητό, τη γαστρονομία, τα τρόφιμα και τα ποτά.

Λειτουργεί ως ένας “παγκόσμιος άτλαντας” γεύσεων, πιάτων, τροφίμων, ποτών, τοπικών υλικών και αυθεντικών εστιατορίων, συνεχίζοντας να ερευνά και να χαρτογραφεί ακόμα περισσότερα, θέλοντας να φέρει στην επιφάνεια ξεχασμένες γεύσεις και παραδόσεις από πολλές περιοχές του κόσμου, δημιουργώντας μια σύγχρονη «εγκυκλοπαίδεια».

Σκοπός του είναι να συγκεντρώνει αυθεντικές συνταγές, κριτικές, και ερευνητικά άρθρα σχετικά με δημοφιλή φαγητά, τρόφιμα και ποτά. Το Taste Atlas, είναι ιδιαίτερα γνωστό για τις λίστες που δημοσιεύει κάθε χρόνο, ενώ ήδη έχει καταγράψει πάνω από 10.000 τρόφιμα και ποτά.

Πρόσφατα ανακοίνωσε τις λίστες με τα καλύτερα ελαιόλαδα του κόσμου για το 2025, από όλες τις ελαιοπαραγωγικές χώρες παγκοσμίως, κατατάσσοντας τα με μια μεγάλη και εξειδικευμένη σειρά κριτηρίων και κριτικών που έχουν λάβει από ειδικούς και τις οποίες έχει καταγράψει ο “παγκόσμιος άτλαντας”.

Οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου , ανάμεσα σε 2.589 ελαιόλαδα από όλο τον κόσμο που ξεχώρισαν στις λίστες του Taste Atlaς για το 2025, τιμήθηκαν και συμπεριλήφθηκαν στα 100 καλύτερα και κορυφαία ελαιόλαδα του κόσμου (TOP 100 Olive Oils in the World) καθώς και στα κορυφαία ελαιόλαδα της Ελλάδας (Best Greek Olive Oils & Producers), με βαθμολογία (Rate) 5 στα 5 για το gourmet ελαιόλαδο τους MASTERPIECE Blend evoo.

Να σημειωθεί ότι το gourmet ελαιόλαδο MASTERPIECE blend evoo ήταν το κορυφαίο και αυτό που ξεχώρισε στον “παγκόσμιο άτλαντα”, ενώ και τα υπόλοιπα ελαιόλαδα των βιολογικών ελαιώνων Σακελλαρόπουλου έλαβαν υψηλές βαθμολογίες, με 5 στα 5 και 4,9 στα 5.

Αναλυτικά :

5 στα 5 : MASTERPIECE Blend evoo, FYLLIKON First Harvest Organic Evoo, PLUS HEALTH BLUE evoo, OLEOASTRON Gourmet Evoo, TREASURE Blend evoo, MAJESTIC Blend evoo, ARMONIA organic evoo, FLAVORED GOURMET ENIGMA & ENSTAGMA gourmet evoo.

4,9 στα 5 : AGOURELAIO Early Harvest Organic evoo, PLUS HEALTH GREEN evoo, SYLLEKTIKON Gourmet evoo & GEMSTONE Blend evoo

Η πρόσφατη ανακοίνωση στις λίστες και στις κορυφαίες θέσεις, με εξαιρετικά υψηλά rates, του φημισμένου γαστρονομικού οδηγού Taste Atlas, αποτελεί τιμή για τους βιολογικούς ελαιώνες Σακελλαρόπουλου».

Παράλληλα, τα ελαιόλαδα αυτά αναγνωρίζονται και καταχωρούνται πλέον στο φημισμένο παγκόσμιο άτλαντα, Taste Atlas, για την υψηλή ποιότητα τους, για την καινοτομία στην παραγωγή τους, την μοναδική γεύση και τους υπέροχους συνδυασμούς τους.

Δικαιώνει δε την προσπάθεια πολλών ετών στους βιολογικούς ελαιώνες Σακελλαρόπουλου, για τη δημιουργία μοναδικών γευστικών και γαστρονομικών συνδυασμών, ενώ είναι πλέον σαφές πως αυτά τα ελαιόλαδα ανήκουν στην παγκόσμια ελίτ των γαστρονομικών τροφίμων».