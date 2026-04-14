Στρατηγική εξωστρέφειας από την Περιφέρεια ΑΜΘ για τα προϊόντα αγροδιατροφής

Το 2026 είναι μία χρονιά ουσιαστικής εξωστρέφειας για τα αγροδιατροφικά προϊόντα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με ενισχυμένη και στοχευμένη παρουσία στην εγχώρια, αλλά και σε διεθνείς αγορές.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανέπτυξε δυναμική παρουσία σε σημαντικές εκθέσεις του αγροδιατροφικού τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως FOODEXPO, PROWEIN, FRUIT ATTRACTION Sao Paulo, ALIMENTARIA Barcelona και IFE London, με στόχο την ανταγωνιστικότητα των τοπικών προϊόντων, τη διεύρυνση της παρουσίας τους στις αγορές και τη δημιουργία σταθερών προοπτικών ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα.

«Στον πυρήνα της στρατηγικής μας βρίσκεται η αγροδιατροφική ταυτότητα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως βασικός πυλώνας παραγωγικής ανάπτυξης και οικονομικής προόδου», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χριστόδουλος Τοψίδης και πρόσθεσε ότι η Περιφέρεια στηρίζει με αποφασιστικότητα τους παραγωγούς, τους συνεταιρισμούς και τις επιχειρήσεις, προωθώντας την καινοτομία, ενισχύοντας τη μεταποίηση και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για εξωστρέφεια στα ποιοτικά και μοναδικά προϊόντα της περιοχής μας.

FOOD EXPO 2026 – Αθήνα (14–16 Μαρτίου)

Η συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην έκθεση FOOD EXPO 2026 στην Αθήνα, με τη συμμετοχή δεκαεπτά επιχειρήσεων και έντονη θεσμική παρουσία, με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος ΠΑΜΘ κ. Αργύρη Πατακάκη και τον Πρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΠΑΜΘ κ. Λάζαρο Τσαταλμπασίδη, αποτέλεσε έναν βασικό κόμβο εμπορικών επαφών για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η υψηλή επισκεψιμότητα και ο μεγάλος αριθμός B2B συναντήσεων ενίσχυσαν σημαντικά την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων της Περιφέρειας, δημιουργώντας παράλληλα ουσιαστικές προϋποθέσεις για νέες συνεργασίες και εμπορικές συμφωνίες.

PROWEIN 2026 – Ντίσελντορφ (15–17 Μαρτίου)

Στην PROWEIN 2026 στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, όπου συμμετείχαν εννέα οινοποιεία της Περιφέρειας, η παρουσία επικεντρώθηκε σε ώριμες και απαιτητικές αγορές υψηλής αξίας. Καταγράφηκε αυξημένο ενδιαφέρον για τις ελληνικές ποικιλίες και τους οίνους ποιότητας, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στον διεθνή οινικό χάρτη και ανέδειξε τις δυνατότητες διείσδυσης σε εξειδικευμένα καταναλωτικά κοινά.

FRUIT ATTRACTION – Σάο Πάολο (24–26 Μαρτίου)

Ιδιαίτερη σημασία είχε η συμμετοχή στη FRUIT ATTRACTION στο Σάο Πάολο, με τέσσερις επιχειρήσεις και παρουσία του Εμπορικού Προξένου του Ελληνικού Προξενείου. Η έκθεση ανέδειξε κρίσιμες εξελίξεις για τον εξαγωγικό προσανατολισμό των ελληνικών φρούτων, όπως το άνοιγμα της αγοράς της Βραζιλίας για το ελληνικό ακτινίδιο. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν σημαντικές επαφές με διεθνείς εισαγωγείς, ενώ η αντίθετη εποχικότητα μεταξύ των δύο αγορών δημιουργεί ένα σαφές στρατηγικό πλεονέκτημα για τα ελληνικά προϊόντα.

ALIMENTARIA BARCELONA 2026 (23–26 Μαρτίου)

Στην ALIMENTARIA BARCELONA 2026, με τη συμμετοχή τεσσάρων επιχειρήσεων, η Περιφέρεια εστίασε στην προβολή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το ενδιαφέρον από διεθνείς αγοραστές υπήρξε έντονο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των προϊόντων της περιοχής σε αγορές που αναζητούν ποιοτικά και διαφοροποιημένα τρόφιμα.

IFE LONDON 2026 (30 Μαρτίου – 1 Απριλίου)

Τέλος, η συμμετοχή στην IFE LONDON 2026, με τρεις επιχειρήσεις και ισχυρή θεσμική εκπροσώπηση, με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας κ. Θεόδωρο Μαρκόπουλο, τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρο Ιωσηφίδη, εκπρόσωπο του Γραφείου Εξωστρέφειας και την εμπορική ακόλουθο της Ελληνικής Πρεσβείας, παρείχε πρόσβαση σε μία ώριμη και ιδιαίτερα απαιτητική αγορά. Οι επαφές που αναπτύχθηκαν επικεντρώθηκαν κυρίως στους τομείς του λιανεμπορίου και των delicatessen προϊόντων, ανοίγοντας νέες προοπτικές για την τοποθέτηση των προϊόντων της Περιφέρειας σε δίκτυα εξειδικευμένης διανομής.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας στις παραπάνω εκθέσεις εντάσσεται σε έναν συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό εξωστρέφειας, που υλοποιήθηκε μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και του Τμήματος Προγραμματισμού. Η οργανωτική προσέγγιση χαρακτηρίστηκε από επαγγελματισμό και συνέπεια, με προσεγμένα περίπτερα, στοχευμένη επιλογή επιχειρήσεων και συνεχή διοικητική και τεχνική υποστήριξη. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή των στελεχών της Περιφέρειας, γεωπόνων και εξειδικευμένων συνεργατών, που διασφάλισαν την αποτελεσματική παρουσία και την ουσιαστική υποστήριξη των συμμετεχόντων.