«Το Σπίτι του Σπορέα»: Η γεωργία συναντά τον πολιτισμό στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Eναν νέο χώρο πολιτισμού, μνήμης και δημιουργίας εγκαινίασε η Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Πρόκειται για Το «Σπίτι του Σπορέα: Άνθρωποι και Πολιτισμός», που ήρθε, για να επιβεβαιώσει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο ότι η Σχολή δεν καλλιεργεί μόνο τη γη, αλλά και το πνεύμα, την ψυχή και τον άνθρωπο.

Πρόκειται για μια δομή, που φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς για την εκπαιδευτική και πολιτιστική ζωή της Θεσσαλονίκης, συνδέοντας το παρελθόν της Σχολής με τη σύγχρονη δημιουργία. Αποστολή του νέου χώρου είναι η καλλιέργεια δημιουργικών πρακτικών μνήμης, πολιτισμού και εκπαίδευσης, αξιοποιώντας την πλούσια πολιτιστική παρακαταθήκη της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Στόχος είναι να αναδείξει το έργο και τη σκέψη 23 ανθρώπων, που συνδέθηκαν με τη Σχολή και άφησαν το αποτύπωμά τους στα γράμματα, τις τέχνες και τον δημόσιο λόγο, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Πρόκειται για προσωπικότητες που, όπως και οι σπορείς της γης, έσπειραν ιδέες, δημιούργησαν πολιτισμό και συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός ευρύτερου ανθρωπιστικού οράματος. Ξεχωριστή θέση στο νέο εγχείρημα κατέχει η προσφορά του πρώην αντιπροέδρου για Ακαδημαϊκά Θέματα της Σχολής και καταξιωμένου συγγραφέα, Τάσου Αποστολίδη.

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική τελετή, που πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο του νέου κτιρίου, άνθρωποι που πρόσφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν τα μέγιστα στην ΑΓΣ εξήραν το έργο του κ. Αποστολίδη, ο οποίος δώρισε το προσωπικό του αρχείο, ένα πολύτιμο σώμα υλικού, που καλύπτει περισσότερες από πέντε δεκαετίες δημιουργίας. Μεταξύ των πολλών ομιλητών, ο πρόεδρος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, Dr. Jeff Lansdale, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη προς τον δωρητή, αναγνωρίζοντας ότι η προσφορά του αποτελεί «εκπαιδευτικό σπόρο», ενώ υπογράμμισε τη σημασία των κόμικς ως μέσο μάθησης.

Ο ίδιος ο κ. Αποστολίδης, μίλησε με συγκίνηση για αυτήν την πράξη του θεωρώντας το αρχείο του μνήμη και αναζήτηση, και τη Σχολή χώρο ελευθερίας, που του έδωσε περισσότερα απ’ όσα της έδωσε. Στο αρχείο περιλαμβάνονται αλληλογραφία, οπτικοακουστικό υλικό, χειρόγραφα, αλλά και 66 βιβλία από τις πολλαπλές εκδόσεις και μεταφράσεις των έργων του, από το 1972 έως το 2025. Το αρχείο βρίσκεται ήδη στο στάδιο της επεξεργασίας και σύντομα θα είναι διαθέσιμο μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, ανοίγοντας νέους δρόμους πρόσβασης και γνώσης. Την τελετή συντόνισε η προϊσταμένη της βιβλιοθήκης «Δημήτρης και Αλίκη Περρωτή», Δαμιάνα Κουτσομίχα, η οποία ανέφερε ότι ο νέος χώρος λειτουργεί ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο και έχει υποδεχθεί 3.841 παιδιά.

Τόνισε ότι «το Σπίτι του Σπορέα» αποτελεί έναν ζωντανό χώρο δημιουργίας, όπου παρουσιάζονται έργα ανθρώπων, που εμπνεύστηκαν από την κουλτούρα της Σχολής και συνέβαλαν με τη σειρά τους στη διάδοση της δημιουργικότητας. Η υλοποίηση της νέας δομής έγινε εφικτή χάρη στη γενναιόδωρη υποστήριξη της οικογένειας Lansdale, του προέδρου του Συμβουλίου των Εφόρων, Πέτρου Λεβή και της συζύγου του, Ann McCalley, καθώς και των επίτιμων εφόρων, Άννης Λεβή και Manita S. Scocimara.