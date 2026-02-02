Σύσκεψη στο ΥΠΑΑΤ για την επίλυση των προβλημάτων των κτηνοτρόφων της Ημαθίας

Συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον ΥπΑΑΤ Κώστα Τσιάρα και με τον αρμόδιο υφυπουργό κ Χρήστο Κέλλα πραγματοποίησε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και βουλευτής ΝΔ Ημαθίας, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, με τη συμμετοχή του του προέδρου και μέλη του βοοτροφικού συλλόγου Βέροιας Γιάννη Βουγιούκα, Δημήτρη Κελεπούρη και Γιώργο Πολιτίκο καθώς και τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού Δασοκτήματος Σελίου κ Γιώργο Πιτούλια.

Κύριο αντικείμενο της συνάντησης ήταν ανάδειξη εκ μέρους του κ. Τσαβδαρίδη ενός ιδιαίτερα σημαντικού προβλήματος για τον κτηνοτροφικό κόσμο του νομού που σχετίζεται με τον χαρακτηρισμό ιδιωτικών βοσκοτόπων και άλλων εκτάσεων στην Ημαθία ως «μη επιλέξιμων». Η εξέλιξη αυτή είχε ως άμεση συνέπεια τη μη καταβολή των δικαιούμενων ενισχύσεων σε σημαντικό αριθμό παραγωγών της περιοχής μας, δημιουργώντας εύλογη ανησυχία στον αγροτικό κόσμο.

Ο κ. Τσαβδαρίδης συζήτησε με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου τη δυνατότητα άμεσης ανάληψης πρωτοβουλιών ώστε να διευθετηθεί το ζήτημα επ’ ωφελεία όσων παραγωγών επλήγησαν άδικα.

Δεύτερο σημαντικό θέμα στην ατζέντα της συζήτησης ήταν η εξέλιξη ενός ζητήματος που ο κ. Τσαβδαρίδης είχε θέσει στο τραπέζι ήδη από τις 16 Σεπτεμβρίου του 2025 σε σχετική συνάντηση στο ΥΠΑΑΤ με τον κ. Τσιάρα και αφορά το αίτημα των βοοτρόφων εκτροφέων όλης της χώρας για περαιτέρω στήριξη του κλάδου. Συγκεκριμένα, συζητήθηκε εκ νέου η ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών καταβολής μιας συμπληρωματικής ενίσχυσης ύψους 40 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο για τις σφαγές βοοειδών, στο πλαίσιο του Μέτρου Γ της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το έτος 2024 σε όσους παραγωγούς το δικαιούνται και επί του παρόντος δεν την έχουν λάβει.

Όπως τόνισε ο κ. Τσαβδαρίδης η συμπληρωματική αυτή ενίσχυση, θα αποτελέσει μια κρίσιμη ανάσα για τους δικαιούχους, με τον Υπουργό να τονίζει ότι το ζήτημα αυτό ήδη εξετάζεται θετικά από τον ίδιο σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και στόχο ένα σταθερό και βιώσιμο μέλλον για τους Έλληνες κτηνοτρόφους.