Τα παραδοσιακά προϊόντα του γυναίκειου συνεταιρισμού “Εσπερίδες”

Με αγάπη και φροντίδα οι γυναίκες ενός συνεταιρισμού ξεκινούν τις εργασίες της συλλογής των φρούτων και της μετατροπής τους σε νόστιμους πειρασμούς.

Η Θεοδώρα Κλίτσου, μέλος του γυναίκειου συνεταιρισμού Βυζίτσας “Εσπερίδες” στη Μαγνησία, αναφέρεται στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στο ξεκίνημα της προσπάθειας τους και στην αμφισβήτηση που εισέπραξαν κυρίως από τους συζύγους τους, οι οποίοι δεν κατανοούσαν το εγχείρημα, και μάλιστα την περίοδο της οικονομικής κρίσεως.

Παξιμάδια λαδορίγανης που διπλοφουρνίζονται για να γίνουν από μόνα τους ένα γεύμα, γλυκά του κουταλιού λικέρ και τουρσιά είναι κάποια από αυτά που περιλαμβάνονται στον μακρύ κατάλογο των προϊόντων που ετοιμάζουν, μεγαλύτερες και νεότερες νοικοκυρές, με σπιτική φροντίδα.

Ο σαμπούκος δεν είναι μόνο αφέψημα, αλλά και μαρμελάδα. Ο θάμνος βγάζει ένα κίτρινο λουλούδι και τα σπόρια του που μοιάζουν με βατόμουρο καταλήγουν στα καζάνια, όπου δένει μια μοναδική σε γεύση και άρωμα μαρμελάδα.

Οι επισκέπτες στην Βυζίτσα πληθαίνουν. Από στόμα σε στόμα τα προϊόντα μαθαίνονται και όλοι κάνουν μια στάση στο χωριό.

Το αποτέλεσμα της επιμονής και της υπομονής των γυναικών ανταμείφθηκε στην πορεία. Έχοντας τις πρώτες ύλες από τα κτήματά τους και με τις γνώσεις από την αγροτική ζωή, με τα προϊόντας τους έβαλαν την Βυζίτσα στον τουριστικό χάρτη, δίνοντας νέα πνοή στην οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής.

