Ταμείο Μικροδανείων: Αιτήσεις για άτοκα μικροδάνεια  μόνο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση μέσω του νέου Ταμείου Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές στη Θεσσαλία, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ. Από σήμερα, οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Know Your Customer (KYC) της ΕΑΤ.

Το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο έχει σχεδιαστεί για την άμεση ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel. Με προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ, το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+), και προσφέρει ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης για την αποκατάσταση και την ανάκαμψη της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Το Ταμείο Μικροδανείων προσφέρει μικροδάνεια από 3.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους:

Άτοκη χρηματοδότηση για το 75% του δανείου.

Διάρκεια αποπληρωμής από ένα έως οκτώ έτη.

Περίοδος χάριτος έως έξι μήνες.

Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Επιπρόσθετη επιχορήγηση 900 ευρώ ανά ΑΦΜ για υπηρεσίες επιχειρηματικής καθοδήγησης (Mentoring).

Σημαντικό πλεονέκτημα του προγράμματος αποτελεί το γεγονός ότι η χρηματοδότηση παρέχεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη υλικών ζημιών ή αιτήματος αρωγής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΜμΕ), πολύ μικρές οντότητες και αυτοαπασχολούμενους της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Τα δάνεια δύναται να δοθούν:

Μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Μέσω Ιδρύματος Μικροχρηματοδοτήσεων σε πολύ μικρές οντότητες, φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, ή δικαιούχους λήψης μικρών δανείων.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δάνειο για την κάλυψη κυρίως κεφαλαίων κίνησης, αλλά μερικώς και επενδυτικών δαπανών, εφόσον αυτές δεν ξεπερνούν το 40% του δανείου. Επιλέξιμες είναι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί έως και έξι μήνες πριν από την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση χρηματοδότησής τους είτε με φυσική επίσκεψη, είτε ηλεκτρονικά στους συνεργαζόμενους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς (Πιστωτικά Ιδρύματα και Ιδρύματα Μικροχρηματοδοτήσεων).

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, υπογράμμισε: «Στο πλαίσιο των ευρύτερων δράσεων της κυβέρνησης, με στόχο τη στήριξη της Θεσσαλίας, όπως αυτές αποτυπώθηκαν από την πρώτη στιγμή με εντολή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και της σημασίας που αποδίδουμε στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσα και από τα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, προχωρούμε στην υλοποίηση ενός ακόμα εργαλείου χρηματοδότησης ΜμΕ και, μάλιστα, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Με την ίδια αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα, συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε κάθε διαθέσιμο ευρώ προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας, έτσι ώστε κανείς να μη μείνει πίσω και η κοινωνική προκοπή να συνδυάζεται με ατομική ευημερία».

H διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΑΤ, Ισμήνη Παπακυρίλλου, δήλωσε: «Η έναρξη λειτουργίας του Ταμείου Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές για τη Θεσσαλία – ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στήριξης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία στήριξης της τοπικής οικονομίας, προσφέροντας στις πληγείσες επιχειρήσεις της Θεσσαλίας την απαραίτητη οικονομική ενίσχυση και καθοδήγηση για να ανακάμψουν και να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα παραμένει πυλώνας στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, σε κάθε κρίσιμη στιγμή».