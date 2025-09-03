Το Εθνικό Κέντρο Ταξινόμησης Βάμβακος στην Καρδίτσα επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Για τον καθοριστικό ρόλο που επιτελεί το Εθνικό Κέντρο Ταξινόμησης Βάμβακος στην Καρδίτσα στην ταξινόμηση και πιστοποίηση της ποιότητας του ελληνικού βαμβακιού, καθώς και τις προοπτικές που ανοίγονται για την περαιτέρω αναβάθμιση και διεθνοποίησή του, ενημέρωσαν τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα τα στελέχη του Κέντρου, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Περιφερειάρχη στην Καρδίτσα.

Τον Περιφερειάρχη συνόδευαν ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Κωνσταντίνος Τέλιος, ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτρης Τσέτσιλας, καθώς και οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ. Κώστας Μπαρμπούτης και κ. Αθηνά Πέτσα.

Ο Δρ. Δημήτρης Μπεσλεμές, Επιστημονικά Υπεύθυνος του Εθνικού Κέντρου ΠΕΤΤ Βάμβακος, και ο Δρ. Δημήτρης Βλαχοστέργιος, Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών αναφέρθηκαν στην ανάγκη εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του μηχανολογικού εξοπλισμού, ώστε το Κέντρο να μπορεί να ανταγωνίζεται ισότιμα σε διεθνές επίπεδο.

Στην υψηλή εξειδίκευση του προσωπικού και στην πιστοποίηση του εργαστηρίου του κέντρου, με ISO 17025 από τον ΕΣΥΔ, καθιστώντας το εργαστήριο του κέντρου ως το μοναδικό, με ανάλογη πιστοποίηση, στη Μεσόγειο.

Στη σημασία συνεργασιών με τη Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος και την Πανελλήνια Ένωση Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος, για τη στήριξη και τη διεθνοποίηση του Κέντρου.

Παράλληλα, έγινε αναφορά στην ανάγκη να πραγματοποιηθούν εργασίες βαψίματος και συντήρησης των εγκαταστάσεων, να εγκατασταθεί νέο ψυκτικό μηχάνημα, να αναβαθμιστεί ο εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου, να συναφθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΕΚΤΒ και των αρμόδιων φορέων για την καλύτερη υποστήριξη της λειτουργίας του, να στελεχωθεί με νέο προσωπικό, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες του εξοπλισμού.

Οφέλη για την Καρδίτσα

Η αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου Ταξινόμησης Βάμβακος δεν αποτελεί μόνο εθνικής σημασίας πρωτοβουλία, αλλά και μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία για την Καρδίτσα:

-Νέες θέσεις εργασίας και εισόδημα: Η αυξημένη δραστηριότητα θα απαιτήσει περισσότερο προσωπικό, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την τοπική οικονομία.

-Διεθνή συνέδρια και τουριστική ανάπτυξη: Η Καρδίτσα μπορεί να φιλοξενεί διεθνή συνέδρια για το βαμβάκι, προσελκύοντας επισκέπτες και ενισχύοντας τον τουρισμό.

-Εκπαίδευση και επισκεψιμότητα: Το Κέντρο μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για πανεπιστήμια, ερευνητές και σχολεία, καθιστώντας την Καρδίτσα κόμβο γνώσης για τη βαμβακοκαλλιέργεια.

-Ενίσχυση της εξωστρέφειας: Η διεθνής πιστοποίηση θα αναδείξει το ελληνικό βαμβάκι και θα ενδυναμώσει τη θέση της Καρδίτσας στον παγκόσμιο χάρτη.

Ο Περιφερειάρχης κ. Κουρέτας τόνισε ότι «η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει έμπρακτα την αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου, καθώς αυτό μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή, προσφέροντας νέες ευκαιρίες, θέσεις εργασίας και διεθνή αναγνώριση».

Πηγή ertnews.gr