Θεσσαλία: Πρόταση για επιδότηση σε δενδροκαλλιέργειες και δασικά είδη μέσω προγραμμάτων δέσμευσης άνθρακα

Χρήσιμα συμπεράσματα προέκυψαν από την ημερίδα με θέμα «Βιολογική Γεωργία στη Θεσσαλία», η οποία πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο αμφιθέατρο «Θεόφραστος» του Τμήματος Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο συγκρότημα «Γαιόπολις».

Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο καθηγητής Δενδροκομίας, Αλέξανδρος Παπαχατζής, πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας–Αγροτεχνολογίας, και ο πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Βιολογικής Γεωργίας, Δημήτριος Μπιλάλης.

Η ημερίδα, την οποία υποστήριξε το «Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ», είχε ως στόχο την ενημέρωση και επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε ζητήματα βιολογικής καλλιέργειας τροφίμων, καινοτόμων γεωργικών πρακτικών, καθώς και δυνατοτήτων ανάπτυξης και εφαρμογής βιώσιμων μεθόδων παραγωγής.

Η σημαντικότερη είδηση που προέκυψε, κατόπιν επισημάνσεων του καθηγητή Αλέξανδρου Παπαχατζή και σχετικών διευκρινίσεων του καθηγητή Δημήτριου Μπιλάλη, αφορά τη δυνατότητα ένταξης δενδροκαλλιεργητών, αλλά και κατόχων δασικών εκτάσεων (όπως με αγριελιές, καστανιές και καρυδιές), σε επιδοτούμενα προγράμματα «δέσμευσης άνθρακα», υπό την προϋπόθεση υποβολής σχετικού φακέλου μέσω των αρμόδιων εργαστηρίων των δύο καθηγητών, στο πλαίσιο των προτάσεων για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) που προετοιμάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επιδότηση

Η επιδότηση άνθρακα (carbon farming) σε δενδρώδεις καλλιέργειες αποτελεί αναδυόμενη ευκαιρία για την Ελλάδα, με στόχο τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί την ανάπτυξη μεθοδολογίας και αλγορίθμου, οι οποίοι θα πρέπει να εκπονηθούν από θεσμοθετημένα πανεπιστημιακά εργαστήρια, για τον υπολογισμό του ετήσιου δυναμικού δέσμευσης CO2 (μονάδες άνθρακα) στις δενδρώδεις καλλιέργειες, με στόχο τη δημιουργία ελληνικού συστήματος εθελοντικής αγοράς άνθρακα. Σκοπός είναι η αξιοποίηση των μονάδων άνθρακα, που προκύπτουν από «ανθρακοδεσμευτικές» καλλιέργειες, ενισχύοντας τους γεωργούς, που εφαρμόζουν σχετικές πρακτικές.

Οι δύο καθηγητές υπενθύμισαν ότι στο εν εξελίξει πρόγραμμα άνθρακα, το οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί εντός Μαΐου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι ενδεικτικές τιμές επιδότησης ανά στρέμμα διαμορφώνονται στα 70,4 ευρώ για τη βιομηχανική τομάτα, στα 31,7 ευρώ για το βαμβάκι και στα 42,4 ευρώ για την κινόα, ενώ στην επόμενη προκήρυξη προβλέπεται η ένταξη και του καλαμποκιού στη Βόρεια Ελλάδα.

Όπως σημείωσαν, οι επιδοτήσεις για τις δενδρώδεις καλλιέργειες ενδέχεται να υπερβούν ακόμη και τα 70 ευρώ ανά στρέμμα.