Το ΑΠΘ στο μεγαλύτερο δίκτυο καινοτομίας για το νερό στην ΕΕ

Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση πολιτικών βιώσιμης διαχείρισης του νερού στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να έχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μέσω της ερευνητικής του ομάδας.

Η ομάδα του ΑΠΘ, αποτελούμενη από τους καθηγητές του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Ευστράτιο Στυλιανίδη, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Λεωνίδα Ντζιαχρήστο, του Τμήματος Χημείας, Θοδωρή Καραπάντσιο, και του Τμήματος Βιολογίας, Θανάση Τσίκληρα, συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος στην κοινοπραξία Allwaters, η οποία επιλέχθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) να ηγηθεί του EIT Water, της νέας Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας (KIC), η οποία θα ασχοληθεί με την αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων στους τομείς του νερού, της θάλασσας, της ναυτιλίας και των οικοσυστημάτων.

Το EIT Water θα αναζητήσει λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις, οι οποίες ασκούνται στα συστήματα ύδρευσης της Ευρώπης, στα θαλάσσια οικοσυστήματα και στην κυκλική χρήση του νερού. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο ευρωπαϊκό εγχείρημα ως μέλος του Steering Committee της Κοινοπραξίας, συνδιαμορφώνοντας τη στρατηγική και τις προτεραιότητες της νέας αυτής ευρωπαϊκής πλατφόρμας καινοτομίας.

«Είμαστε υπερήφανοι που το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο συμμετέχει ως βασικός εταίρος σε αυτή την πρωτοποριακή κοινοπραξία, η οποία στοχεύει να αντιμετωπίσει τις πιο κρίσιμες προκλήσεις της Ευρώπης και του πλανήτη γύρω από το νερό, τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα, καθώς και τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων. Το ζήτημα της βιώσιμης διαχείρισης του νερού αποτελεί, άλλωστε, προτεραιότητα ζωής και για τη χώρα μας», αναφέρουν τα μέλη της ερευνητικής ομάδας της κοινοπραξίας Allwaters.

«Με τη συμμετοχή του στο EIT Water, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη λύσεων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, των πλημμυρών, της ρύπανσης και του μετριασμού των κλιματικών επιπτώσεων, καθώς και στη δημιουργία νέων τεχνολογιών, δεξιοτήτων και επιχειρηματικών ευκαιριών στον πιο κομβικό τομέα βιωσιμότητας της σύγχρονης εποχής», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του ΑΠΘ.

«Ευχαριστούμε θερμά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία, ως μέλος της κοινοπραξίας, στήριξε ουσιαστικά αυτή την πρωτοβουλία, συμβάλλοντας στη διερεύνηση λύσεων για τα ζητήματα βιώσιμης διαχείρισης του νερού στη Θεσσαλονίκη, την Κεντρική Μακεδονία και την Ελλάδα», καταλήγει η ερευνητική ομάδα της κοινοπραξίας Allwaters.