Το κρασί και το απόσταγμα που «κέρδισαν» τους κριτές στον 26ο διαγωνισμό «Thessaloniki Wine & Spirits Trophy»

Στη Σαντορίνη και τη Θηρασιά «γεννήθηκε» η πρώτη ύλη για το κρασί που κέρδισε τον τίτλο του καλύτερου οίνου του 26ου διαγωνισμού «Thessaloniki Wine & Spirits Trophy», ο οποίος ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για το «Vinsanto Mikra Thira 2017», που ξεχώρισε ανάμεσα σε 974 κρασιά, ενώ στην πρώτη θέση μεταξύ των 71 αποσταγμάτων βρέθηκε το «Παλαιωμένο Απόσταγμα Ασκληπιός 4 Ετών». Διάφορες διακρίσεις απέσπασαν συνολικά 746 κρασιά και 49 αποστάγματα, κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης με ενορχηστρωτή τον Master of Wine Κωνσταντίνο Λαζαράκη στον ρόλο του προέδρου του διαγωνισμού. Στο πλευρό του, πλειάδα 30 διακεκριμένων προσωπικοτήτων-μελών στην κριτική επιτροπή που δοκίμασε και αξιολόγησε τα δείγματα, καθώς και τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής και ομάδας υποστήριξης του προέδρου, που αποτελούνταν από εκπροσώπους φορέων του αμπελοοινικού κλάδου της χώρας μας.

Η κριτική επιτροπή οίνων εργάσθηκε σε πέντε διαφορετικές ομάδες, των οποίων ηγήθηκαν οι Masters of Wine, Roderick Smith, πρόεδρος του Institute Masters of Wine, Elizabeth Gabay και Natasha Hughes και οι Master Sommeliers (Μ) Matthew Wilkin και Ελευθέριος Χανιαλίδης (ο μοναδικός MS στην Ελλάδα). Της ομάδας των αποσταγμάτων ηγήθηκε ο Ανδρέας Ματθίδης, DipWSET και ιδρυτής και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Οινοχόων. Δίπλα τους, 25 εξειδικευμένοι γευσιγνώστες, μεταξύ των οποίων υποψήφιοι/ες του τίτλου “Master of Wine” και “Master Sommelier”, πολυβραβευμένοι με διεθνείς τίτλους και πιστοποιημένοι sommeliers, οινολόγοι, δημοσιογράφοι και σύμβουλοι οίνων.

Την κριτική επιτροπή, συμπλήρωσε, δίχως όμως το δικαίωμα βαθμολογίας, ομάδα από έξι εκπαιδευόμενους κριτές (associate judges), ένας ακόμη θεσμός της διοργάνωσης που επιθυμεί, πλέον της ανάδειξης των ποιοτικών ελληνικών και κυπριακών οίνων και αποσταγμάτων, να εκπαιδεύσει και να δώσει κίνητρο προόδου σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον χώρο.

Οι νικητές, οίνοι και αποστάγματα του “Thessaloniki Wine & Spirits 2026” πλέον θα μπορούν να έχουν ως γνώρισμα και να ξεχωρίζουν με το χαρακτηριστικό αυτοκόλλητο μετάλλιο (sticker) της βράβευσής τους στις φιάλες τους, σήμα ποιότητας, αξίας και επιβράβευσης αλλά και πρόταση για το καταναλωτικό κοινό, την εστίαση και το εμπόριο ποτών, να τα επιλέξουν, να τα προτείνουν και κυρίως να τα απολαύσουν. Η τελετή απονομής των μεταλλίων του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου, ώρα 19:00, στο Ωδείο Αθηνών με τη συμμετοχή των νικητών οινοποιών, αποσταγματοποιών και ποτοποιών από την Ελλάδα και την Κύπρο (είσοδος με πρόσκληση).

Στην έναρξη της τελετής, εκ μέρους των Ελλήνων οινοποιών, θα προσφερθεί το βραβείο «Greek Wine Industry Award 2026» στον πρέσβη του ελληνικού οίνου, Χρήστο Τζιώλη.

Ο διαγωνισμός «Thessaloniki Wine & Spirits Trophy» διεξάγεται από την ένωση «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος», από το 1999 και με ειδική ανάθεση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχοντας συμβάλει κατά την πολυετή του διαδρομή, τόσο στην ποιοτική ανάπτυξη των επώνυμων ελληνικών και κυπριακών οίνων και αποσταγμάτων όσο και στη δυνατότητα της προβολής τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ