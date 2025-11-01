Δίνουν τα χέρια περιφέρεια και επιμελητήρια για την ανάδειξη των αγροδιατροφικών προϊόντων

Θετικά είναι τα μηνύματα που έρχονται από την πρωτοβουλία του περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Χριστόδουλου Τοψίδη, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου, ώστε να καθιερωθεί μία διά ζώσης επικοινωνία με τις επιχειρήσεις και τους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα, μέσα από συναντήσεις στα επιμελητήρια.

Στόχος των συναντήσεων με τα τοπικά επιμελητήρια είναι η εξωστρέφεια και η ενδυνάμωση της προβολής των προϊόντων της περιοχής. Η πρώτη συνάντηση έγινε στις 17 Οκτωβρίου στην Κομοτηνή, στο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, και ο διάλογος διεξήχθη σε καλό κλίμα. Η δεύτερη συνάντηση έγινε χθες, Πέμπτη (30/10), στη Δράμα, και εντός του Νοέμβρη αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος των επαφών και να ξεκινήσει η αξιολόγηση, έτσι ώστε να διαμορφωθεί από κοινού μια στρατηγική που θα αναδείξει την αγροδιατροφική ταυτότητα της περιφέρειας και θα την ενισχύσει στις διεθνείς αγορές.

«Η άμεση επικοινωνία και συνεννόηση με τα επιμελητήρια και τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων γίνεται για να δημιουργήσουμε τις υποδομές και να σχεδιάσουμε τη στρατηγική που θα μας βοηθήσει να πετύχουμε την εξωστρέφεια που επιδιώκουμε ως περιφέρεια», περιγράφει ο γενικός διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Σωτήρης Παπαδόπουλος.

Ο ίδιος εξηγεί ότι σχεδιάζουν εκθέσεις, επιχειρηματικές και άλλες παράλληλες δράσεις μαζί με τους επιχειρηματίες. Γίνεται αποτίμηση της παρουσίας της περιφέρειας σε εκθέσεις, τα προηγούμενα χρόνια, και σε δεύτερο χρόνο σχεδιάζονται τα επόμενα βήματα σε επίπεδο καινούργιων δράσεων είτε νέων αγορών, που θα προτείνουν οι επαγγελματίες. «Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μείνουν ικανοποιημένοι οι επιχειρηματίες», αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος, εξηγώντας ότι στις εκθέσεις το μεγαλύτερο μέρος του κόστους συμμετοχής το αναλαμβάνει η περιφέρεια, αλλά και εκείνοι κάνουν κάποια έξοδα.

Θεματικές ενότητες

Στην πρώτη συνάντηση, εισέπραξαν θετικά σχόλια, όπως αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος, καθώς η παρουσία επιχειρηματιών με εξαγωγικό προσανατολισμό, σε σημαντικές και κοστοβόρες εκθέσεις, με χαμηλό κόστος ενισχύει τη δυναμική τους. Η περιφέρεια συζητάει με τους επαγγελματίες τον σχεδιασμό και την τοποθεσία του περιπτέρου, στοχεύοντας μέσα από τη συνεργασία με τους αναδόχους στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Σε ερώτημα για το αν σκέφτονται μέσα από τις επαφές στον αγροδιατροφικό τομέα να δημιουργήσουν έναν αγροδιοτροφικό χάρτη, o κ. Παπαδόπουλος αναφέρει ότι σε συνεννόηση με τον κ. Τοψίδη θα δημιουργήσουν θεματικές ενότητες ενημέρωσης με ολιγομελές ακροατήριο: Μεταποιημένα τρόφιμα, φρούτα και λαχανικά, οίνος, βιολογικά προϊόντα κ.ά., με στόχο τη συγκέντρωση και, στη συνέχεια, την αξιοποίηση της πληροφορίας. Σε επόμενο χρόνο, μπορεί να δημιουργηθεί ένας χάρτης γεύσεων, που θα βρίσκεται αναρτημένος στην περιφέρεια και θα μπορεί, επίσης, να αποτελέσει την αφορμή για άλλες δράσεις.