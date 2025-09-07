Tόνος Αλοννήσου, ένας διατροφικός θησαυρός που μαγεύει τους επισκέπτες του νησιού

Η Αλόννησος είναι γνωστή όχι μόνο για τις καταγάλανες θάλασσες και τα αρχαία ναυάγιά της, αλλά και για έναν ιδιαίτερο «θησαυρό» που ταξιδεύει από το Αιγαίο σε ολόκληρη την Ελλάδα και τον κόσμο: Τον περίφημο τόνο Αλοννήσου, γνωστό και ως «τονάκι».

Αυτές τις μέρες, που το νησί σφύζει από ζωή, πολλοί επισκέπτες αναχωρούν από την Αλόννησο έχοντας στις αποσκευές τους, εκτός από τις ωραίες αναμνήσεις, και βαζάκια με το σήμα κατατεθέν της περιοχής – τον τόνο. Ο τόνος Αλοννήσου δεν είναι απλώς ένα ακόμα προϊόν delicatessen. Είναι η γεύση της καθαρής θάλασσας, της παραδοσιακής τεχνικής, της οικογενειακής φροντίδας και του σεβασμού στη φύση.

Πρόκειται για λευκό τόνο του είδους Thunnus alalunga, με λεπτό, μαλακό φιλέτο, πλούσιο σε Ω3 λιπαρά και πρωτεΐνες, χωρίς βαρέα μέταλλα – χάρη στα πεντακάθαρα νερά της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής του νησιού. Η συσκευασία του σε γυάλινα βάζα εγγυάται αγνότητα και διατήρηση της ποιότητας, με την κάθε παρτίδα να περνά από αυστηρούς ελέγχους ιχνηλασιμότητας.

Παράδοση δεκαετιών

Η αλιεία του τόνου στην Αλόννησο είναι μια διαδικασία με παράδοση δεκαετιών. Με ορμητήριο τον κόλπο του Γέρακα στα βόρεια του νησιού, τα καΐκια ξεκινούν από τις 2 τα ξημερώματα. Τα παραγάδια, μήκους χιλιομέτρων, με εκατοντάδες αγκίστρια, καλάρουν στα νερά με κατεύθυνση προς το Άγιο Όρος. Εκεί, εντοπίζονται τόσο ο λευκός τόνος (15-20 κιλά) όσο και ο εντυπωσιακός ερυθρός τόνος ή «τούνα», που μπορεί να ξεπεράσει τα 300 κιλά. Η αλιεία γίνεται με απόλυτο σεβασμό στο θαλάσσιο περιβάλλον, χρησιμοποιώντας μεθόδους που δεν τραυματίζουν τα ψάρια και δεν διαταράσσουν τα οικοσυστήματα.

Η μεταμόρφωση του φρέσκου ψαριού σε εκλεκτό μεζέ περνά από μια σειρά διαδικασιών: Πλύσιμο, καθάρισμα, τεμαχισμός, βράσιμο, στέγνωμα ή κάπνισμα και, τέλος, αποστείρωση και τοποθέτηση σε γυάλινα βάζα με νερό, ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο. Μπορείτε να βρείτε τον τόνο και σε καπνιστές ή πικάντικες «εκδοχές», ακόμα και σε μορφή πάστας με χούμους. Η όλη παραγωγή γίνεται με το χέρι – στοιχείο που εγγυάται την ποιότητα και την καθαρότητα των φιλέτων.

Με ευρεία γκάμα γαστρονομικών χρήσεων

Ο τόνος Αλοννήσου είναι ένα προϊόν παραδοσιακό, υγιεινό και ταυτόχρονα gourmet. Μπορείτε να τον απολαύσετε σκέτο, σε σαλάτες, μακαρονάδες, πίτσες ή σε παραδοσιακές συνταγές του νησιού. Ξεχωρίζει για τη φυσική του νοστιμιά και τη βελούδινη υφή του και είναι ιδανικός για παιδιά, ηλικιωμένους, εγκύους, αλλά και για όσους βρίσκονται σε δίαιτα.