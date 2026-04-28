ΣΕΒ: Ελλάδα και Γαλλία ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία για μια πιο ισχυρή και ανταγωνιστική Ευρώπη

Τα αποτελέσματα του ελληνογαλλικού οικονομικού φόρουμ που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην Αθήνα στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης στην Αθήνα του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμμανουέλ Μακρόν παρουσίασε σήμερα ο ΣΕΒ.

Όπως επισημαίνει:

Το Φόρουμ επιβεβαίωσε ότι η Ευρώπη καλείται να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα, συντονισμό και στρατηγική στόχευση ώστε να αξιοποιήσει τη διαθεσιμότητα πόρων και τεχνογνωσίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας αναδεικνύεται σε ουσιαστικό παράδειγμα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και στρατηγικής αυτονομίας σε κρίσιμους τομείς, όπως η άμυνα, η τεχνολογία και η ενέργεια.

Ανοίγοντας τις εργασίες, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, τόνισε: «Η σχέση Ελλάδας και Γαλλίας είναι μια σχέση εμπιστοσύνης με βαθιές ιστορικές, πολιτικές και οικονομικές ρίζες, με ισχυρό παρόν και ακόμη ισχυρότερες προοπτικές για το μέλλον. Το Φόρουμ έρχεται να δώσει νέα ώθηση σε μια ήδη ουσιαστική οικονομική συνεργασία, αναδεικνύοντας τη δυναμική της και ανοίγοντας τον δρόμο για περισσότερες επενδύσεις, εμπόριο, τεχνολογική συνεργασία και μεταφορά τεχνογνωσίας». Εστιάζοντας στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, σημείωσε ότι η «Ευρώπη βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή και καλείται να επαναπροσδιορίσει τη θέση της και να απαντήσει σε ένα θεμελιώδες ερώτημα: πώς θα διασφαλίσει την οικονομική της ανθεκτικότητα, την ενεργειακή της ασφάλεια και τελικά τη γεωπολιτική της ισχύ, προστατεύοντας παράλληλα και το κοινωνικό της μοντέλο. Για να το πετύχει, πρέπει να ενδυναμωθεί γεωπολιτικά και γι’ αυτό, πρέπει πρώτα να γίνει ισχυρότερη οικονομικά και παραγωγικά».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (CCIFG κ. Estève Speranza σημείωσε: «Το Greece-France Economic Forum, που συνδιοργανώθηκε από τον ΣΕΒ και το CCIFG, πραγματοποιήθηκε σε ένα περιβάλλον ενισχυμένης στρατηγικής συνεργασίας, η οποία ενδυναμώνεται περαιτέρω από την επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Emmanuel Macron. Συγκεντρώνοντας σχεδόν 300 στελέχη επιχειρήσεων γύρω από κρίσιμα θέματα όπως η καινοτομία, η άμυνα και η ενεργειακή μετάβαση, το Φόρουμ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών και επενδυτικών ευκαιριών, ενισχύοντας παράλληλα τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης».

Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογράμμισε: «Η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα μπροστά σε αποφάσεις που θα καθορίσουν τις επόμενες δεκαετίες. Χρειάζεται να επενδύσει στην άμυνα, σε μια κλίμακα που δεν έχουμε δει εδώ και πολλές γενιές. Στην ενεργειακή μετάβαση. Στην τεχνολογία. Και όμως, εξακολουθούμε να μην τολμάμε. Να λειτουργούμε με όρους κατακερματισμού. Εικοσιεπτά προϋπολογισμοί. Εικοσιεπτά συστήματα. Εικοσιεπτά στρατηγικές. Αυτό δεν είναι κυριαρχία. Είναι αδυναμία. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Περισσότερη κοινή δράση. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη κλίμακα. Η συνεργασία των χωρών μας είναι η απόδειξη ότι αυτό μπορεί να γίνει. Η γαλλο-ελληνική στρατηγική συμφωνία του 2021 είναι το αντίδοτο σε αυτή τη λογική κατακερματισμού».

Στη συνέχεια, ο Γάλλος Υπουργός Οικονομίας, Οικονομικών & Βιομηχανικής, Ενεργειακής και Ψηφιακής Κυριαρχίας, κ. Roland Lescure σημείωσε: «Το συμπέρασμα είναι αδιαμφισβήτητο: η Ευρώπη διαθέτει τόσο το ανθρώπινο δυναμικό όσο και το διαθέσιμο κεφάλαιο/οικονομικούς πόρους, όμως οφείλουμε πλέον να τα μετατρέψουμε σε πραγματική ισχύ. Από κοινού με τον ομόλογό μου, δεσμευόμαστε να προωθήσουμε αυτή την αλλαγή. Πρέπει να είμαστε σε θέση να κατευθύνουμε αυτούς τους πόρους προς τις προτεραιότητές μας: την άμυνα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενέργεια και τις υποδομές. Για τον λόγο αυτό, θεωρώ απολύτως αναγκαία την επιτάχυνση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, μετατρέποντας τα ευρωπαϊκά κεφάλαια σε στρατηγικό μοχλό για μια κυρίαρχη Ευρώπη. Με πνεύμα στενής συνεργασίας, η Γαλλία και η Ελλάδα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση αυτής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης».

Μέσα από τις τέσσερις θεματικές συζητήσεις του Forum, αναδείχθηκαν οι βασικές προτεραιότητες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και στρατηγικής αυτονομίας:

Στην ενότητα για την τεχνολογία και την καινοτομία, υπό τον συντονισμό του κ. Μάρκου Βερέμη, Partner της Big Pi Ventures, Συνιδρυτή της Upstream, Ταμία του Δ.Σ. και Πρόεδρο της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη κυρίαρχων ευρωπαϊκών τεχνολογιών και τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και αγοράς.

Ο κ. Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου TITAN σημείωσε: «Η Ευρώπη έχει μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθεί στο επόμενο κύμα βιομηχανικής καινοτομίας, ιδίως στους τομείς της απανθρακοποίησης και των προηγμένων τεχνολογιών. Στον Όμιλο TITAN το διαπιστώνουμε έμπρακτα – από την ανάπτυξη του μεγαλύτερου έργου δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, έως την αξιοποίηση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης στις δραστηριότητές μας. Ωστόσο, για να αξιοποιηθεί πλήρως αυτή η δυναμική, η Ευρώπη οφείλει να επιταχύνει την κινητοποίηση κεφαλαίων, να απλοποιήσει το κανονιστικό πλαίσιο και να αντιμετωπίσει διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως το ενεργειακό κόστος. Με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, η Ευρώπη δεν θα περιοριστεί απλώς στο να καλύψει το χάσμα με τους διεθνείς ανταγωνιστές της, αλλά μπορεί να πρωτοπορήσει σε τομείς όπως η βιομηχανική τεχνητή νοημοσύνη και τα βιώσιμα υλικά».

Ο κ. Thierry Deau, Founder, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Meridiam υπογράμμισε τον ρόλο των υποδομών ως βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών. Τόνισε ότι η ψηφιακή κυριαρχία δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω λογισμικού, αλλά προϋποθέτει υποδομές, που απαιτούν μακροπρόθεσμο κεφάλαιο για να αναπτυχθούν και να διατηρηθούν. Όπως σημείωσε, τα ηλεκτρικά δίκτυα συγκαταλέγονται στις πλέον κρίσιμες υποδομές, ενώ οι διασυνδέσεις και η ευρύτερη αρχιτεκτονική μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν τη φυσική ραχοκοκαλιά πάνω στην οποία λειτουργούν οι σύγχρονες ψηφιακές οικονομίες. Αναφερόμενος στη θέση της Ευρώπης, επισήμανε ότι διαθέτει μακρά παράδοση ως παγκόσμιος ηγέτης στις υποδομές, σημειώνοντας ότι η πρόκληση σήμερα είναι να επεκτείνει αυτή την ηγετική θέση στις υποδομές του μέλλοντος. Η κβαντική υπολογιστική (quantum computing) αποτελεί ένα τέτοιο πεδίο, στο οποίο η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσει, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιδείξει τη βούληση να αναλάβει λελογισμένο ρίσκο, να περιορίσει τις κανονιστικές αναποτελεσματικότητες και να επενδύσει ουσιαστικά στην εκπαίδευση, ιδίως στους τομείς της επιστήμης και της μηχανικής.

Ο κ. Stéphane Boujnah, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Euronext, δήλωσε: «Η Ευρώπη δεν υστερεί σε καινοτομία, υστερεί στους μηχανισμούς που επιτρέπουν την ταχύτητα και την κλιμάκωση. Ένα βαθύτερο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο χρηματοδότησης μέσω ιδίων κεφαλαίων είναι απαραίτητο, εάν θέλουμε να ανταγωνιστούμε ουσιαστικά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Κίνα. Σε στρατηγικούς τομείς, όπως η κβαντική υπολογιστική, οι πράσινες τεχνολογίες και οι τεχνολογίες άμυνας, η Ευρώπη έχει μια ευκαιρία να αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναμη, υπό την προϋπόθεση ότι η καινοτομία θα συνοδευτεί από την ικανότητα κινητοποίησης κεφαλαίων και στήριξης/ενίσχυσης της ανάπτυξης σε βιομηχανική κλίμακα».

Ο κ. Γιάννης Λουμάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Uni Systems, υπογράμμισε:

«Η συμμετοχή μας στο Φόρουμ επισφραγίζει τη σημασία που αποδίδουμε στην ελληνογαλλική συνεργασία στους τομείς της άμυνας, της τεχνολογίας, της βιομηχανίας και των επενδύσεων, η οποία μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για μια ευρύτερη ευρωπαϊκή σύγκλιση. Στην τοποθέτησή μου ανέδειξα τη σημαντική ανάπτυξη του κλάδου της τεχνολογίας στην χώρας μας που ενισχύθηκε από την χρηματοδότησή του Ταμείου Ανάκαμψης και την ανάγκη να συνεχισθεί η κρατική χρηματοδότηση της συντήρησης και υποστήριξης των συστημάτων που αναπτυχθήκαν». Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη οι εταιρείες να ενσωματώσουν άμεσα την Τεχνητή Νοημοσύνη, εφόσον επιθυμούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές στο διεθνές περιβάλλον. Τέλος, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη συνολικά οφείλει να επενδύσει στις τεχνολογίες αυτές για να μπορέσει να ανταγωνισθεί με επιτυχία τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Στην ενότητα για την άμυνα, κυριάρχησε η ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής βάσης και υπέρβασης του κατακερματισμού.

Ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman της METLEN, σημείωσε ότι η Συμμαχία του ΝΑΤΟ αποκτά νέα χαρακτηριστικά, με ολοένα και περισσότερες χώρες να ενισχύσουν την άμεση μεταξύ τους συνεργασία, στο πλαίσιο ενός πιο σύνθετου γεωπολιτικού περιβάλλοντος, επισημαίνοντας ότι η σύμπραξη Ελλάδας-Γαλλίας συνιστά χαρακτηριστικό παράδειγμα σύγκλισης στρατηγικών συμφερόντων με σαφή ευρωπαϊκή διάσταση. Παράλληλα, ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, υπογραμμίζοντας ότι οι εταιρείες μπορούν να αξιοποιήσουν τη σημαντική τεχνογνωσία τους, δημιουργώντας όρους αμοιβαίου οφέλους και ενίσχυσης της κοινής τους αμυντικής βάσης. Τέλος, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως ισότιμος βιομηχανικός εταίρος σε προηγμένα αμυντικά προγράμματα, παρατηρώντας ωστόσο ότι σε κρίσιμα έργα, όπως οι φρεγάτες, η ενεργοποίηση αυτής της συνεργασίας θα μπορούσε να είχε δρομολογηθεί νωρίτερα, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για τη χώρα και την ευρωπαϊκή βιομηχανία συνολικά.

Όπως επεσήμανε ο κ. Κρίστιαν Χατζημηνάς, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON International, ιδρυτής του EFA Group και Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.), «η βασική πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της άμυνας δεν είναι η έλλειψη τεχνολογίας, αλλά ο κατακερματισμός. Η ευρωπαϊκή αμυντική κυριαρχία μπορεί να οικοδομηθεί μόνο μέσα από την ενοποίηση των προσπαθειών των κρατών‑μελών και, πιο συγκεκριμένα, μέσω κοινών προμηθειών, στρατηγικών ευρωπαϊκών βιομηχανικών συνεργασιών και της ανάπτυξης ασφαλών και ανθεκτικών εφοδιαστικών αλυσίδων. Ωστόσο, λόγω των εθνικών ιδιαιτεροτήτων των κρατών‑μελών, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από συμμαχίες και έναν ισότιμο καταμερισμό του βιομηχανικού έργου – μια κατεύθυνση προς την οποία η THEON εργάζεται συστηματικά. Οι κοινές και επιτυχημένες συνεργασίες της THEON με τις γαλλικές εταιρείες Exosens και Safran έχουν ήδη μεταφραστεί σε εξαγωγές γαλλικών και ελληνικών αμυντικών προϊόντων αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Το ζητούμενο πλέον είναι οι γαλλικές εταιρείες να αντιμετωπίζουν την Ελλάδα όχι μόνο ως πελάτη, αλλά ως ισότιμο βιομηχανικό εταίρο για τις παγκόσμιες αγορές – κάτι που η ελληνική αμυντική βιομηχανία έχει αποδείξει στην πράξη ότι είναι απολύτως εφικτό».

Ο κ. Pierre Eric Pommelet, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Naval Group, δήλωσε: «Η Naval Group είναι υπερήφανη που συμβάλλει στην επιχειρησιακή υπεροχή του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Το εύρος και το βάθος της συνεργασίας μας με την ελληνική βιομηχανία ενισχύονται διαρκώς. Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε αυτές τις συνεργασίες μέσα από κοινά έργα, στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης δέσμευσής μας για την ενίσχυση της ναυπηγικής και αμυντικής βιομηχανίας της Ελλάδας. Μαζί, δημιουργούμε αξία και για τα δύο ναυτικά μας, συμβάλλοντας παράλληλα στην ασφάλεια και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης».

Ο κ. Nicolas Groult, Διευθύνων Σύμβουλος της KNDS France, δήλωσε: «Στην KNDS, είμαστε προσηλωμένοι στο να συμβάλλουμε σε μια ισχυρότερη και πιο ενοποιημένη ευρωπαϊκή άμυνα. Η φιλοδοξία αυτή μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από εμπιστοσύνη, συνεργασία και ανάπτυξη ισχυρών βιομηχανικών συμπράξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συνεργασία μας στο πρόγραμμα “Philoctetes” με την ελληνική αμυντική βιομηχανία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης: συνδυάζοντας την τεχνογνωσία μας με κορυφαίους Έλληνες εταίρους, δεν ανταποκρινόμαστε μόνο στις επιχειρησιακές ανάγκες της Ελλάδας, αλλά ενισχύουμε συνολικά την ευρωπαϊκή τεχνολογική και βιομηχανική βάση στον τομέα της άμυνας».

Στο πλαίσιο του Forum πραγματοποιήθηκε ειδική συζήτηση για την πρωτοβουλία IMEC για τη διασύνδεση Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης με τη συμμετοχή του κ. Αλέξη Κωνσταντόπουλου, Πρέσβη και Ειδικού Εκπροσώπου για τον IMEC του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και του κ. Gérard Mestrallet, Ειδικού Απεσταλμένου του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας για τον IMEC.

Ο κ. Mestrallet σημείωσε: «Ο Υπουργός Οικονομίας της Ελλάδας υπενθύμισε ότι ο IMEC επιτελεί ένα στρατηγικό έργο στο πλαίσιο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ ανέδειξε περαιτέρω τη σημασία του IMEC ως πρωτοβουλίας που στοχεύει στη μείωση των κινδύνων και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων μεταξύ των τριών αυτών ηπείρων».

Στην ενότητα για την ενεργειακή μετάβαση, υπό τον συντονισμό της κας Ράνιας Αικατερινάρη, Πρόεδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής & Αντιπρόεδρου Δ.Σ. του ΣΕΒ, αναδείχθηκε ο ρόλος της ενέργειας ως κρίσιμου παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα και την ευρωπαϊκή κυριαρχία.

Ο κ. Bruno Bensasson, Διευθύνων Σύμβουλος της Akuo, ανέφερε: «Η Γαλλία και η Ελλάδα αποτελούν ισχυρούς ευρωπαϊκούς εταίρους σε όλα τα επίπεδα. Η Akuo είναι υπερήφανη που συμβάλλει σε αυτή τη διαχρονική συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, καθώς η ενέργεια αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική ευημερία, αλλά και για την κυριαρχία». Και πρόσθεσε: «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με τις εταιρείες Jasper Wind και AirEnergy S.A. αποτυπώνει τη βούληση της Akuo να ενισχύσει περαιτέρω την επενδυτική της παρουσία στην Ελλάδα, να συνεργαστεί στενά με αξιόπιστους τοπικούς εταίρους και να συμβάλει ουσιαστικά στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας, μέσω της παροχής προσιτής, τοπικά παραγόμενης και βιώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας».

Ο κ. Julien Hueber, Διευθύνων Σύμβουλος της Nexans, σημείωσε: «Καθώς η ηλεκτρική ενέργεια καθίσταται ολοένα και πιο ανταγωνιστική και γεωπολιτικά ασφαλής σε σύγκριση με τους υδρογονάνθρακες, η Ευρώπη οφείλει να αξιοποιήσει τους δικούς της πόρους: μια θαλάσσια επικράτεια περίπου 25 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων, άφθονο αιολικό δυναμικό και ισχυρό ηλιακό δυναμικό στον Νότο. Αυτό προϋποθέτει επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας, από την υπεράκτια αιολική ενέργεια και την ηλιακή έως την υδροηλεκτρική και την πυρηνική, αλλά και την επιτάχυνση των διασυνδέσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, προκειμένου να ενισχυθεί η ενεργειακή ανεξαρτησία, τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων δικτύων για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, καθώς και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης της οικονομίας, με στόχο την ενίσχυση της βιομηχανικής ισχύος της Ευρώπης. Η ηλεκτροκίνηση εξελίσσεται ταυτόχρονα σε επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και σε βασικό μοχλό για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κυριαρχίας της Ευρώπης. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω για την εξαιρετική διοργάνωση, η οποία αποτέλεσε σημαντική επιτυχία για τη Nexans τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς την υλοποίηση».

Ο κ. Ανδρέας Αθανασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Olympia Group, υπογράμμισε: «Η ενεργειακή ανθεκτικότητα δεν εξαρτάται μόνο από την τιμή της ενέργειας, αλλά και από το πόσο αποτελεσματικά τη διαχειριζόμαστε. Σήμερα, η Ευρώπη καλείται να δει την ενεργειακή μετάβαση, όχι μόνο ως περιβαλλοντικό στόχο, αλλά ως ζήτημα βιομηχανικής επιβίωσης και στρατηγικής κυριαρχίας. Με τις βιομηχανικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας να παραμένουν πολλαπλάσιες σε σχέση με ανταγωνιστικές οικονομίες, η πραγματική απάντηση δεν είναι απλώς περισσότερη παραγωγή ή περισσότερες διασυνδέσεις, αλλά περισσότερη ενεργειακή αποδοτικότητα στο σημείο κατανάλωσης. Η αποθήκευση ενέργειας μέσα σε κάθε βιομηχανία ή αποθηκευτική μονάδα και τα έξυπνα συστήματα διαχείρισης (με Edge & Agentic AI) μπορούν να μειώσουν δραματικά τη βάση κόστους των επιχειρήσεων μειώνοντας το κόστος σε περιόδους αιχμής, σταθεροποιώντας τα δίκτυα και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. ‘Αρα χρειάζεται μία θεσμική αναδιάταξη και συμπλήρωση της έννοιας αποθήκευσης ενέργειας μέσα στην ίδια την επιχείρηση, αλλά και άρση των εμποδίων που σήμερα δεν επιτρέπουν σε εκατοντάδες μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες που παράγουν απτά αποτελέσματα».

Ο κ. Αλέξανδρος Μπένος, CFO της Cenergy Holdings, υπογράμμισε: «Η Ευρώπη οφείλει να επιτύχει μια ισορροπία μεταξύ απανθρακοποίησης και ενεργειακής ασφάλειας, μέσα από στοχευμένες επενδύσεις της ενεργειακές υποδομές (δίκτυα και διασυνδέσεις) και ένα αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο (ενιαία ενεργειακή αγορά και ευέλικτους κανόνες), διαμορφώνοντας ταυτόχρονα μια ρεαλιστική μεταβατική λύση με βάση τα αέρια καύσιμα και ενισχύοντας τη βιομηχανική της βάση». Και σημείωσε: «Όλοι συμφωνούμε στο «τι» πρέπει να γίνει· το κρίσιμο ερώτημα είναι το «πώς» και το «πότε». Η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί επενδύσεις στη βιομηχανική βάση, στις δεξιότητες, και σε μια ανθεκτική εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και έργα που να παραδίδονται με συνέπεια. Απαιτεί επίσης μια Ευρώπη που θα προστατεύει έμπρακτα τη βιομηχανία της απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό και στις στρεβλωτικές κρατικές επιδοτήσεις τρίτων χωρών.»

Ο κ. Pierre-Arthur Lestrade, Vice President Europe της EDF Power Solutions, δήλωσε: «Μια ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγιση που συνδυάζει στρατηγική, πολιτικές και συνεργασίες είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ενεργειακής ανθεκτικότητας και προσαρμοστικότητας σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας ενισχύεται διαρκώς. Η αύξηση των επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην αποθήκευση ενέργειας και στις διασυνδέσεις των δικτύων θα συμβάλει στην παροχή αξιόπιστης, ανταγωνιστικής και βιώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας στους Ευρωπαίους καταναλωτές».

Στο πλαίσιο του Forum, παρουσία των Υπουργών Οικονομίας Ελλάδας και Γαλλίας, πραγματοποιήθηκε, επίσης, η υπογραφή συμφωνίας ανάπτυξης μεταξύ των εταιρειών Akuo, Jasper Energy και AirEnergy. Η συμφωνία αφορά σε επτά αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 166 MW, με συνολικό ύψος επένδυσης άνω των 215 εκατ. ευρώ.

Οι εργασίες του Forum ολοκληρώθηκαν με τις καταληκτικές τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, και του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, κ. Emmanuel Macron, οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία της εμβάθυνσης της ελληνογαλλικής συνεργασίας και τον καθοριστικό της ρόλο στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνοχής και στρατηγικής αυτονομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ