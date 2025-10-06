Βόλος: Μελισσοκόμος ετών 13 μας γνωρίζει τις μέλισσες

Μαθητής της πρώτης Γυμνασίου του Πρότυπου Γυμνασίου Βόλου , αλλά παράλληλα είναι ήδη και μελισσοκόμος. Ο Σάββας Πολίτης από το Ριζόμυλο Μαγνησίας κατάλαβε από πολύ νωρίς το πάθος του για τις μέλισσες και τη μελισσοκομία και αυτή την αγάπη του την έχει μετουσιώσει σε χόμπι, αλλά όπως λέει στην εκπομπή «Περίμετρο» της ΕΡΤ3 θα ήθελε να γίνει και το μελλοντικό του επάγγελμα.

«Μπορώ να θεωρηθώ μελισσοκόμος. Πάντα μου άρεσε η μελισσοκομία ως χόμπι και ως επάγγελμα. Έβλεπα κάποιο βίντεο στο youtube. Μ’ άρεσε να βλέπω τέτοια πράγματα, να μαθαίνω περισσότερα για τις μέλισσες, για το πως λειτουργεί μια κυψέλη, για όλα αυτά και καταφέραμε πρόπερσι, πήραμε τρία μελίσσια.Τώρα έχω 15 μελίσσια και ο σκοπός μου είναι να τα κάνω 30 – 40 μέχρι του χρόνου.Γύρω στα 20 κιλά, ήταν το μέλι, ήταν μικρή παραγωγή, αλλά θέλω να πιστεύω ότι μέχρι του χρόνου θα έχουμε περισσότερη παραγωγή. Θα μου άρεσε πολύ να γίνω μελισσοκόμος. Είναι κάτι που το αγαπάω και μ’ αρέσει, οπότε το σκέφτομαι πολύ σοβαρά να γίνω μελισσοκόμος», λέει μεταξύ άλλων ο 13χρονος μαθητής.

Η διευθύντρια του σχολείου, Σοφία Κανταράκη ανέφερε επίσης στην εκπομπή πως έμαθε για την ενασχόληση του Σάββα και πως κατάφερε να μεταφέρει τη γνώση του για τη μελισσοκομία και στους συμμαθητές του.

«Το έμαθα από μία τυχαία συζήτηση που είχα με τον πατέρα του ο οποίος είχε έρθει στο σχολείο για να συζητήσουμε κάποια θέματα και μου ανέφερε ότι το παιδί είναι στα μελίσσια. Άρπαξα λοιπόν την ευκαιρία η μοναδική για το σχολείο μας και πρωτόγνωρη να τον καλέσουμε ως πρωταγωνιστή στην εκδήλωση ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα των ζώων, να μιλήσει λοιπόν για αυτό το χόμπι. Και μίλησε για τα μελίσσια, έφερε την κυψέλη, ανέλυσε όλη τη διαδικασία. Μίλησε δηλαδή ως ένας επαγγελματίας. Είναι ένα παιδί που προσπαθεί, διανύει μια μεγάλη απόσταση καθημερινά από το χωριό του να έρθει στην πόλη. Είναι λοιπόν ένα καλό παράδειγμα ενός νέου ανθρώπου που δίνει μια αισιόδοξη νότα για το μέλλον».