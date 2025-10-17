Ξάνθη: Κατασχέθηκαν 462,5 λαθραία κιλά καπνού και φύλλων καπνού

Έναν ημεδαπό συνέλαβαν χθες 16-10-2025 το μεσημέρι σε οικισμό της Ξάνθης αστυνομικοί του τοπικού Τμήματος Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με την κατηγορία της παράβασης της νομοθεσίας περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον άνδρα, διότι σε έρευνα που πραγματοποίησαν στην οικία του εντόπισαν συνολικά και κατέσχεσαν:

-εννέα νάιλον συσκευασίες περιέχουσες καπνό συνολικού βάρους 53 κιλών και 880 γραμμαρίων, και

-τριάντα επτά σακούλες περιέχουσες φύλλα καπνού συνολικού βάρους 408 κιλών και 745 γραμμαρίων, για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί.

Επιπλέον κατασχέθηκαν μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, ένα μηχάνημα ανάδευσης και ένα μηχάνημα κοπής.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ξάνθης.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.

