TP Organics: Κρίσιμη η στήριξη της ΕΕ για τη βιώσιμη γεωργία

Οι νέες χρηματοδοτικές προτάσεις της ΕΕ πρέπει να στηρίξουν ουσιαστικά τη μετάβαση σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων, υπογραμμίζει η TP Organics, η Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα για την Έρευνα και Καινοτομία στη Βιολογική Γεωργία και την Αγροοικολογία, απευθύνοντας σαφές μήνυμα προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα, οι τρέχουσες προτάσεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας (ECF) και το επόμενο Horizon Europe (2028–2034) δεν παρέχουν ακόμη ένα αξιόπιστο και λειτουργικό πλαίσιο για επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα. Όπως τονίζει, η γεωργία και τα συστήματα τροφίμων πρέπει να αντιμετωπίζονται ως βασικοί οικονομικοί τομείς, και όχι ως δευτερεύουσες πολιτικές.

Η πλατφόρμα, με σχετικό δελτίο τύπου της, ζητά το Horizon Europe να παραμείνει αυτόνομο και ανεξάρτητο πρόγραμμα, με ρητή αναγνώριση της γεωργίας και των τροφίμων ως υψηλής προτεραιότητας τομέων για τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία.

Παράλληλα, προτείνει τη διάθεση τουλάχιστον 30% των 40 δισ. ευρώ του σχετικού χρηματοδοτικού πλαισίου στη γεωργία, τα συστήματα τροφίμων και την αγροτική ανάπτυξη, αντανακλώντας, έτσι, τη σημασία τους για την οικονομική ανταγωνιστικότητα, την επισιτιστική ασφάλεια και την εδαφική συνοχή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, φυσικά, στη βιολογική γεωργία και την αγροοικολογία, με διατήρηση του στόχου διάθεσης του ενός τρίτου του συνολικού προϋπολογισμού Έρευνας & Καινοτομίας για τον αγροδιατροφικό τομέα.

Ο βιολογικός τομέας, καλύπτει το 11% της γεωργικής γης της ΕΕ και δημιουργεί πωλήσεις άνω των 45 δισ. ευρώ το 2023, υπενθυμίζει η TP Organics, ζητώντας από την ΕΕ «να διασφαλίσει μία συνεκτική και επαρκώς χρηματοδοτούμενη διαδρομή από την έρευνα ως την αγορά για τη βιώσιμη γεωργία», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η An Jamart, από το BioForum Vlaanderen, που συμμετέχει στην επιτροπή διοίκησης της πλατφόρμας.