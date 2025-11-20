ΥΠΑΑΤ: 20 νέα μέτρα για την ευλογιά πρότεινε η ΕΕΕΔΕ

Στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων έδωσε σήμερα η Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης για την Ευλογιά σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Αθήνα.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ Σπύρος Πρωτοψάλτης ως συντονιστής της Επιτροπής και ο Πρόεδρος της ΕΕΕΔΕ, πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χαράλαμπος Μπιλλ΄΄ινης παρουσίασαν τα 20 νέα προτεινόμενα μέτρα της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της ευλογιάς.

Μεταξύ αυτών είναι η αυστηροποίηση του πλαισίου κυρώσεων, η ενίσχυση του κτηνιατρικού προσωπικού, η δημιουργία 6 νέων κτηνιατρικών εργαστηρίων για την ταχύτερη εξαγωγή των αποτελεσμάτων από τα δείγματα που λαμβάνονται από τα κοπάδια, η υποχρεωτική απολύμανση των οχημάτων στις εκτροφές, ενώ προτείνεται επίσης η απελευθέρωση της διακίνησηε των ζωοτροφών εφόσον όμως τηρούνται αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας , θεσπίζεται ο κτηνίατρος εκτροφής, δημιουργούνται σταθμοί απομόνωσης (για καραντίνα ), μέτρα για την έγκαιρη θανάτωση και ταφή των νοσούντων ζώων , άμεσες αποζημιώσεις με προκαταβολή του 50% , ειδικό επίδομα για βόσκηση κ.ά.

Όπως επισημάνθηκε από τους ιθύνοντες, έχρι σήμερα έχουν θανατωθεί 417.365 αιγοπρόβατα σε 2.135 εκτροφές της χώρας.