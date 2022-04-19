Στο υψηλότερο βάθρο του 7ου Διαγωνισμού Ποιότητας IOOC KOTINOS 2022, Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία

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Με την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα να κατακτούν μια θέση στο υψηλότερο βάθρο του 7ου Διαγωνισμού Ποιότητας IOOC KOTINOS 2022, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των Εξαιρετικών Παρθένων Ελαιολάδων, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 15 & 16 Απριλίου.

Ο Διαγωνισμός IOOC KOTINOS είναι ο μόνος διαγωνισμός αξιολόγησης ελαιολάδου στην χώρα μας, ο οποίος πραγματοποιείται με τα αυστηρά κριτήρια του διεθνώς καταξιωμένου διαγωνισμού MARIO SOLINAS, του Διεθνούς Ελαιοκομικού Συμβουλίου (ΔΣΕ).

Επικεφαλής της επιτροπής αξιολόγησης, στην οποία συμμετέχουν διακεκριμένοι γευσιγνώστες, Panel leaders διαπιστευμένων Οργανοληπτικών Εργαστηρίων της χώρας μας ή ενεργά Mέλη αυτών, είναι η κα Έφη Χριστοπούλου, χημικός εμπειρογνώμων της Ε.Ε. και του Δ.Σ.Ε., υπεύθυνη της διαπιστευμένης από το ΕΣΥΔ και αναγνωρισμένης από το Δ.Σ.Ε. Οργανοληπτικής ομάδας του ΣΕΒΙΤΕΛ και εκπαιδεύτρια Δ.Σ.Ε.

Τα Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης (με αλφαβητική σειρά) είναι τα εξής: Μαρία Κολιάτσου, Ευστρατία Κουζούμη, Διονυσία Κρεμμύδα, Ελένη Μπαρμποπούλου, Λυκούργος Πολυχρονόπουλος, Γιώργος Πράττης, Χριστίνα Σακελλαρίου.

Τα βραβευθέντα ελαιόλαδα και οι επιχειρήσεις που τα τυποποιούν έχουν ως εξής: 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΤΙΝΟΣ 2022 – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ

α/α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΒΡΑΒΕΙΑ

ΕΝΤΑΣΗ

1

OLIVAPALACIOS SL

PALAGIO DE LOS OLIVOS-ALMAGRO (PIQUAL)

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΧΡΥΣΟ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΙΣΧΥΡΗ

2

GALLO WORLDWIDE

GALLO AZEITE RESERVA

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΑΣΗΜΕΝΙΟ

3

ALMAZARAS DE LA SUBBETICA S.L.

ALMAOLIVA ARBEQUINO

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΧΑΛΚΙΝΟ

4

TERRA CRETA SA

GRAND CRU MONOVARIETAL

ΧΑΝΙΑ

5

GALLO WORLDWIDE

GALLO AZEITE GRANDE ESCOLHA SPECIAL SELECTION

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΕΠΑΙΝΟΣ & ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

6

OLIVAPALACIOS SL

PALAGIO DE LOS OLIVOS-ALMAGRO (ARBEQUINA)

ΙΣΠΑΝΙΑ

7

OLIVE FABRICA

THE GOVERNOR

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΧΡΥΣΟ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑΙΑ

8

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΕΕ

DELTA – MI

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

ΑΣΗΜΕΝΙΟ

9

AMG KARABELAS IKE

LAUREL AND FLAME

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

10

OLIVARTIA LTD

OLIVARTIA

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΧΑΛΚΙΝΟ

11

ΥΙΟΙ ΝΙΚ. ΠΡΙΦΤΗ ΟΕ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ

ΜΕΣΗ ΓΑΙΑ

ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

12

ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ Α.Ε.

ΘΕΩΝΗ – THEONI

ΛΑΚΩΝΙΑ

13

GALLO WORLDWIDE

GALLO AZEITE COLHEITA MADURA LATE HARVEST

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΕΠΑΙΝΟΣ & ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

14

NUTRIA AE

ΙΩΝΙΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

15

ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

THEMISTOCLES ESTATE

ΜΑΡΩΝΕΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

16

GALLO WORLDWIDE

GALLO AZEITE NOVO COLHEITA 2021/2022

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

17

GALLO WORLDWIDE

GALLO AZEITE CLASSICO

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

18

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΛΙΟΔΕΝΤΡΟ ΕΠΕ

PELIAS

ΓΙΑΝNΙΤΣΑ

ΕΠΑΙΝΟΣ

19

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ACAIA

ΛΕΣΒΟΣ

20

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΕΛΗ

KONOS-FILOSO

ΕΒΡΟΣ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΤΙΝΟΣ 2022 – ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ

α/α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΒΡΑΒΕΙΑ

ΕΝΤΑΣΗ

1

ALMAZARAS DE LA SUBBETICA S.L.

ALMAOLIVA BIO

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΧΡΥΣΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΡΗ

2

GALLO WORLDWIDE

GALLO AZEITE BIO

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΑΣΗΜΕΝΙΟ

3

GIOVANNI BIANCHI

ARGALI

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΝΟ

4

ALMAZARAS DE LA SUBBETICA S.L.

RINCON DE LA SUBBETICA

ΙΣΠΑΝΙΑ

5

ΚΑΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ECLECTIC EARTH

ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΑΙΝΟΣ & ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

6

ROGATA

OLEA ROGADA ORGANIC EVOO

ΛΕΣΒΟΣ

ΧΡΥΣΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑΙΑ

7

ΣΓΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΚΟΥΤΑΡΙ

ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟ ΛΑΣΗΘΙΟΥ

8

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΕ

ΘΕΙΟΝ ΕΛΑΙΟΝ

ΛΑΣΗΘΙ

ΑΣΗΜΕΝΙΟ

9

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ACAIA ORGANIC

ΛΕΣΒΟΣ

ΧΑΛΚΙΝΟ

10

ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΙΚΕ

MINOS BIO

ΧΑΝΙΑ

ΕΠΑΙΝΟΣ & ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

11

ΡΑΦΤΕΛΗ – ΠΡΩΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ

AEGAEA ORGANIC

ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΑΙΝΟΣ

12

ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

OLVIA

ΚΩΜΗ & ΠΗΓΗ ΛΕΣΒΟΥ

13

ΛΑΤΖΙΜΑΣ ΑΕ

LATZIMAS

ΡΕΘΥΜΝΟ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΤΙΝΟΣ 2022 – ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΠΟΠ / ΠΓΕ

α/α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΒΡΑΒΕΙΑ

ΕΝΤΑΣΗ

1

SCA OLIVARERA LA PYRISIMA

EL EMPIEDRO DOP PRIEGO DE CORDOBA

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΧΡΥΣΟ

ΠΟΠ-ΠΓΕ ΙΣΧΥΡΗ

2

ALMAZARAS DE LA SUBBETICA S.L.

SERIE  ORO PARQUEOLVIA

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΑΣΗΜΕΝΙΟ

3

TERRA CRETA ΑΒΕΕ

TERRA CRETA ΠΟΠ

ΧΑΝΙΑ

ΧΑΛΚΙΝΟ

4

ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΙΚΕ

RENIERIS ESTATE

ΧΑΝΙΑ

ΧΡΥΣΟ

ΠΟΠ-ΠΓΕ ΜΕΣΑΙΑ

5

HELLENIC FIELDS ΕΠΕ

EΝΑ EΝΑ ULTRA SUPERIOR PGI OLYMPIA

ΗΛΕΙΑ

ΑΣΗΜΕΝΙΟ

6

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΕ

TOPLOU MONASTERY PDO SITIA

ΛΑΣΗΘΙ

ΧΑΛΚΙΝΟ

7

ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΙΚΕ

MINOS

ΧΑΝΙΑ

ΕΠΑΙΝΟΣ & ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

8

ΡΑΦΤΕΛΗ – ΠΡΩΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ

AEGAEA ΠΓΕ ΛΕΣΒΟΣ

ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΑΙΝΟΣ

9

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΑΒΙΑΣ

ΑΒΙΑ ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΜΕΣΣΗΝΙΑ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΤΙΝΟΣ 2022 – ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

α/α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΒΡΑΒΕΙΑ

ΕΝΤΑΣΗ

1

DIAMANTIS PIERRAKOS

LACONIKO OLIO NUOVO

ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΠΑΙΝΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΕΣΑΙΑ

2

DIAMANTIS PIERRAKOS

LACONIKO

ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

3

ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

LIOKARPOS

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Ροή Ειδήσεων

Ακτινίδιο: Καλύτερη και πιο οικονομική διαχείριση της άρδευσης με την ευφυή γεωργία

Με νέες επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ μπαίνει στη νέα εποχή της η «Μαλαματίνα»

NASA: Χαρτογράφηση της παραγωγής καλαμποκιού για την πρόβλεψη της συγκομιδής του

Το χρονικό της τέλειας καταιγίδας στις τιμές των σιτηρών

Στο υψηλότερο βάθρο του 7ου Διαγωνισμού Ποιότητας IOOC KOTINOS 2022, Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία

Λίπασμα η “ύποπτη” ουσία του φακέλου που στάλθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Φλαμίνγκο από τη Γαλλία στο Δέλτα του Καλαμά στην Ήπειρο

Γαλλία: Το δεύτερο κύμα της γρίπης των πτηνών οδηγεί σε περισσότερες από 13 εκατομμύρια θανατώσεις

Κορώνη: Υπαίθρια χωματερή σκαφών και αλιευτικών υλικών στο λιμάνι (φωτός)

Προς πληρωμή de minimis ύψους 2 εκατ. ευρώ για Crimson – Ποιοι νομοί εξαιρούνται

Ολοκληρώθηκε η περισυλλογή του επικίνδυνου υλικού από τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΕΔΟΠ: Οδηγίες σχετικά με την καλλιέργεια συμπύρηνων – Μόνο τα ποιοτικά ροδάκινα προς μεταποίηση

Λέσβος: Βιολογικός αμπελώνας σε κρατήρα ηφαιστείου (βίντεο)

Ένταξη του αλιευτικού καταφυγίου Ηραίου Ν. Σάμου στο ΕΠΑλΘ

Μάστιγα τα αδέσποτα αιγοπρόβατα στη Ρόδο – Πρόγραμμα για στείρωση τους από τον δήμο