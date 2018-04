Massey Ferguson: Βραβείο Red Dot-Best of the Best για τη θεριζοαλωνιστική μηχανή IDEAL

Η IDEAL της Massey Ferguson είναι μία θεριζοαλωνιστική μηχανή που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού, εκτοξεύοντας την Massey Ferguson στην κορυφή μιας νέας εποχής στις εργασίες θερισμού.

Πρόκειται για μία νέα θεριζοαλωνιστική μηχανή που συνδυάζει εξελιγμένη σχεδίαση με προηγμένη συνδεδεμένη τεχνολογία, και ανοίγει νέους ορίζοντες για τους αγρότες σε όλο τον κόσμο. Η επιτροπή αναγνώρισε την κορυφαία σχεδιαστική ποιότητα και την επαναστατική σχεδίαση αυτής της γενιάς θεριζοαλωνιστικών μηχανών, εκθειάζοντας τα καινοτόμα χαρακτηριστικά της IDEAL και το μοναδικό, ελκυστικό χρώμα γκρι γραφίτη.

Το Red Dot Award: Product Design θεωρείται από τα πιο σημαντικά βραβεία σχεδίασης και καινοτομίας. Η IDEAL κατάφερε να εντυπωσιάσει την κριτική επιτροπή του διεθνώς αναγνωρισμένου θεσμού, ξεχωρίζοντάς την ανάμεσα σε άλλα προϊόντα σε άλλους κλάδους και βιομηχανίες.

«Από τότε που παρουσιάστηκε, η σειρά IDEAL της Massey Ferguson δεν έχει σταματήσει να σημειώνει μεγάλες επιτυχίες. Στην Agritechnica 2017, η θεριζοαλωνιστική μηχανή IDEAL έλαβε το DLG Silver Medal for Innovation, αναδείχτηκε Machine of the Year 2018 και τιμήθηκε με το Public Vote Award.

Το Red Dot Award: Product Design 2018 “Best of the Best” είναι ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο που αποδεικνύει την ικανότητα της AGCO να προσφέρει νέα σχέδια και προηγμένες καινοτομίες» δήλωσε ο Francesco Quaranta, Αντιπρόεδρος Πωλήσεων, Μάρκετινγκ και Προϊοντικής Διαχείρισης, Massey Ferguson, Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.

Η IDEAL from Massey Ferguson αποτελεί μία νέα οικογένεια θεριζοαλωνιστικών μηχανών υψηλών επιδόσεων, σχεδιασμένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αγροτών και χειριστών από όλο τον κόσμο. Η σειρά εγκαινιάζει νέα επίπεδα απόδοσης στον τομέα και περιλαμβάνει τρία μοντέλα από 451 – 647 hp που έχουν στόχο να προσφέρουν σημαντικά οφέλη σε παραγωγικότητα και ισχύ.

«Έχοντας το μεγαλύτερο δοχείο κόκκων στην Ευρωπαϊκή αγορά, τον ταχύτερο ρυθμό εκφόρτωσης και την μεγαλύτερη επιφάνεια αλωνισμού*, η IDEAL της Massey Ferguson απολαμβάνει κορυφαία καταξίωση για τα εξαιρετικά νέα χαρακτηριστικά της και αυτό μας γεμίζει ενθουσιασμό» δήλωσε ο Francesco Quaranta. «Μεταξύ των πολλών εξαιρετικών χαρακτηριστικών, η θεριζοαλωνιστική μηχανή IDEAL προσφέρει πλήρη συνδεσιμότητα, ένα ολοκληρωμένο και αυτοματοποιημένο σύστημα ρύθμισης IDEALharvest™ και απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο της ροής σοδιάς, Real Time Crop Flow. Η IDEAL διαθέτει το πιο αποδοτικό σύστημα επεξεργασίας που έχει σχεδιαστεί ποτέ από την AGCO. Θέτει νέα πρότυπα ποιότητας κόκκων και άχυρου, διαχείρισης κόκκων, ενεργειακής απόδοσης και χωρητικότητας σε μία μεγάλη ποικιλία συνθηκών» πρόσθεσε ο Francesco Quaranta.

Πάνω από 6.300 προϊόντα από 59 χώρες συμμετείχαν στο φετινό διαγωνισμό.

Όλα τα προϊόντα αξιολογήθηκαν ένα προς ένα από μία διεθνή επιτροπή την οποία αποτελούσαν 40 ανεξάρτητοι επαγγελματίες της βιομηχανίας σχεδίασης. Η τελετή απονομής θα λάβει χώρα στο Aalto Theatre στο Essen, της Γερμανίας στις 9 Ιουλίου.

«Η Massey Ferguson νιώθει ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια για τις τόσες διακρίσεις και τα βραβεία που έχει λάβει η σειρά θεριζοαλωνιστικών μηχανών IDEAL που παρουσιάστηκε πρόσφατα. Αλλά τώρα, στοχεύουμε στο πιο περίοπτο βραβείο της βιομηχανίας μας: την επιλογή θεριζοαλωνιστικών μηχανών IDEAL από επιτυχημένους πελάτες για τις αγροτικές τους δραστηριότητες» σχολίασε ο Francesco Quaranta.

«Βρισκόμαστε τώρα σε φάση τελειοποίησης της εκπαίδευσης των ειδικών ομάδων IDEAL της Massey Ferguson στο δίκτυο εμπόρων μας, σε όλες τις αγορές της Ευρώπης και Μ. Ανατολής, στα τμήματα πωλήσεων και after-sales.

Επίσης εξελίσσουμε για το 2018 το Gold Harvest Season, το πιο φιλόδοξο και επαναστατικό πρόγραμμα δοκιμής σε Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία, Δανία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Λιθουανία.

Το δίκτυο εμπόρων της Massey Ferguson, με ιδιαίτερη χαρά, προσφέρει την ευκαιρία σε αγρότες και εργολάβους, που αναζητούν θεριζοαλωνιστικές μηχανές κορυφαίων επιδόσεων, να δοκιμάσουν τις καινοτομίες της IDEAL και να πάρουν μία γεύση από το μέλλον των εργασιών θερισμού. Όλοι οι Ευρωπαίοι αγρότες θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν τη δική τους εμπειρία και να δουν πώς η IDEAL θα κάνει τη διαφορά, κυρίως γι’ αυτούς» κατέληξε ο κος Quaranta.