«Αγρότισσα: Η ψυχή της ελληνικής γης» – Εκδήλωση του ΥΠΑΑΤ στην Agrotica

Η γυναίκα της ελληνικής υπαίθρου τίθεται στο επίκεντρο της ειδικής εκδήλωσης που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο της έκθεσης Agrotica. Υπό τον τίτλο «Αγρότισσα: Η ψυχή της ελληνικής γης», η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 στις 18:30, στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Στόχος της ημερίδας είναι να αναδείξει τον πολυσήμαντο ρόλο των γυναικών που δεν περιορίζονται μόνο στην καλλιέργεια της γης, αλλά μετουσιώνουν την παράδοση σε σύγχρονη επιχειρηματικότητα, διαμορφώνοντας το μέλλον της ελληνικής αγροδιατροφής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χαιρετισμό από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, και αναπτύσσεται σε τρεις κεντρικές ενότητες:

Ισχυροποίηση του ρόλου της αγρότισσας: Μια συζήτηση για τη θέση της γυναίκας στον πρωτογενή τομέα με συμμετοχή εκπροσώπων του ΥΠΑΑΤ και παραγωγών.

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα: Εστίαση στην καινοτομία και τους γυναικείους συνεταιρισμούς, με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και στελεχών της αγοράς.

Βραβεύσεις: Η εκδήλωση θα κορυφωθεί με την τιμητική βράβευση γυναικών που δραστηριοποιούνται με επιτυχία στον πρωτογενή τομέα, αναγνωρίζοντας έμπρακτα την προσφορά τους.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που υπογραμμίζει ότι η αγροτική ανάπτυξη περνά μέσα από την ενδυνάμωση της γυναίκας, η οποία αποτελεί τη συνεκτική δύναμη της ελληνικής περιφέρειας.