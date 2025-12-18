Ιόνια Νησιά: «Πράσινο φως» για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης

Ένα από τα μεγαλύτερα βήματα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης στα Ιόνια Νησιά γίνεται πραγματικότητα, καθώς η περιφέρεια εντάσσει στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-27» μια επένδυση άνω των 4,3 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού εξοπλισμού όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η απόφαση, που υπέγραψε πρόσφατα ο περιφερειάρχης, Γιάννης Τρεπεκλής, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τα σχολεία της περιοχής.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση που υλοποιείται με τελικό δικαιούχο το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κάνει ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης.

«Η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών αποτελεί πάγια δέσμευση της περιφερειακής αρχής, με στόχο ίσες ευκαιρίες, σύγχρονα εργαλεία μάθησης και ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον για όλους τους μαθητές. Με την πράξη επιδιώκεται η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός του τεχνολογικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ώστε να καλύπτονται νέες ανάγκες που προκύπτουν στο πλαίσιο ενός σύγχρονου συστήματος εκπαίδευσης.

Οι στόχοι που επιτυγχάνονται είναι η ανάπτυξη ψηφιακής κουλτούρας, η ένταξη νέων μαθησιακών αντικειμένων, η διαδραστική μάθηση και η εξατομικευμένη, χωρίς αποκλεισμούς, εκπαίδευση», επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει η περιφερειαρχική αρχή, «για τον περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Γιάννη Τρεπεκλή, η επένδυση στην εκπαίδευση αποτελεί στρατηγική επιλογή υψηλής προτεραιότητας, καθώς η μετάβαση σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που ενσωματώνει την ψηφιακή εποχή, ενισχύει τις δεξιότητες του 21ου αιώνα και δημιουργεί ισχυρές βάσεις για το ανθρώπινο δυναμικό των Ιονίων Νήσων».

Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και καινοτόμων παιδαγωγικών πρακτικών

Σημειώνεται, επίσης, ότι με την εν λόγω απόφαση θα καλυφθούν κρίσιμες ανάγκες σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής, εξοπλίζοντας τα σχολεία με σύγχρονα μέσα που υποστηρίζουν τα νέα προγράμματα σπουδών, την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και την ένταξη καινοτόμων παιδαγωγικών πρακτικών.

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει προμήθεια σταθερών και φορητών Η/Υ, συστημάτων διαδραστικής μάθησης, εξοπλισμού 3D εκτύπωσης και σάρωσης, εργαστηρίων επαυξημένης πραγματικότητας, ασύρματων σημείων πρόσβασης, servers και πολυμηχανημάτων, με ιδιαίτερη μέριμνα για σχολεία σε ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας.