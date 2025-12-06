Προοπτικές και προκλήσεις για το περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης

Οι κρίσιμες προκλήσεις και προοπτικές για το μέλλον του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης βρέθηκαν στο επίκεντρο της ημερίδας που πραγματοποίησε πρόσφατα το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στον συνεδριακό χώρο της ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, η διοργάνωση, με θέμα «Δάση και αστικό περιβάλλον. Μια αμφίδρομη σχέση: Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης», πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συγκεντρώνοντας έντονο ενδιαφέρον, τόσο διά ζώσης όσο και διαδικτυακά. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή στελεχών από τις δασικές υπηρεσίες, την Πυροσβεστική και την τοπική αυτοδιοίκηση, γεγονός που ανέδειξε τη σπουδαιότητα του θέματος.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και με σύντομους χαιρετισμούς ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, ο γενικός γραμματέας Δασών του ΥΠΕΝ, Ευστάθιος Σταθόπουλος και ο γενικός διευθυντής Δασών, Ευάγγελος Γκουντούφας. Παράλληλα, εισηγήσεις απηύθυναν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, και ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, ενώ χαιρετισμό απέστειλε και ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Την επίσημη έναρξη των εργασιών πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ, Μενέλαος Γαρδικιώτης.

Το πρόγραμμα της ημερίδας περιελάμβανε σειρά στοχευμένων εισηγήσεων από επιστήμονες, εκπροσώπους φορέων και ειδικούς του δασικού χώρου. Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν σύγχρονες προσεγγίσεις για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών από τον Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλο, η ανθεκτικότητα και η προσαρμογή του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης στις κλιματικές μεταβολές από τη Δρ. Τατιάνα Καλαϊτζή, η πρόταση δημιουργίας δάσους αναψυχής στην Ευκαρπία από τον πρόεδρο της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, Σταύρο Ανδρεάδη, προτάσεις ανάδειξης και προστασίας του δάσους από την αναπληρώτρια καθηγήτρια Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ και αντιπρόεδρο του ΓΕΩΤΕΕ, Αναστασία Στεργιάδου, ο ρόλος της πολιτείας και οι απαιτούμενες θεσμικές παρεμβάσεις από τον γενικό γραμματέα Δασών, Ευστάθιο Σταθόπουλο, καθώς και η συμβολή περιβαλλοντικών οργανώσεων, με παράδειγμα τον Χορτιάτη, από τον Δρ. Πέτρο Κακούρο.

Συμπεράσματα

Στα συμπεράσματα της ημερίδας, ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ, Μενέλαος Γαρδικιώτης, επεσήμανε την επιτακτική ανάγκη θωράκισης του περιαστικού δάσους απέναντι σε φυσικούς κινδύνους και ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, την αναγκαιότητα αλλαγής κουλτούρας των πολιτών και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, την ανάγκη εξεύρεσης πρόσθετων χρηματοδοτικών πόρων μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Antinero, καθώς και τη σημαντική έλλειψη προσωπικού στις δασικές και γεωτεχνικές υπηρεσίες των δήμων. Ο κ. Γαρδικιώτης κατέστησε σαφές ότι το ΓΕΩΤΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τους εμπλεκόμενους φορείς, αναδεικνύοντας ζητήματα, καταθέτοντας τεκμηριωμένες προτάσεις και διεκδικώντας ενίσχυση των γεωτεχνικών υπηρεσιών, ώστε το περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης να αποτελέσει ένα πρότυπο βιώσιμης διαχείρισης και προστασίας.