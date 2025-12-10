Η ελληνική «πόλη του μεταξιού» σε διεθνή έκθεση στη Λυών

Με ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα και στρατηγική εξωστρέφειας του σηροτροφικού κλάδου, το Σουφλί άφησε έντονο αποτύπωμα στη Διεθνή Έκθεση Silk in Lyon 2025, όπου τιμήθηκε για τη διαχρονική συμβολή του στη σηροτροφία. Η ελληνική συμμετοχή στη διεθνή διοργάνωση είχε την καθοριστική στήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και ανέδειξε το μετάξι του Έβρου ως ζωντανό κομμάτι ιστορίας, αλλά και ως δυναμικό πυλώνα ανάπτυξης με διεθνείς προοπτικές.

Παρούσα στη διοργάνωση, εκ μέρους της περιφέρειας, ήταν η αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Πολιτισμού και Εθελοντισμού, Φανή Μπαχαρίδου, η οποία επεσήμανε ότι «η συμμετοχή του Σουφλίου στη διεθνή αυτή διοργάνωση αποτελεί μια στιγμή δικαίωσης για τον τόπο μας. Από την πρώτη στιγμή, η περιφέρεια στήριξε την προσπάθεια, αναγνωρίζοντας ότι το μετάξι δεν είναι μόνο ένα προϊόν, αλλά μια ζωντανή ιστορία, μια οικονομική και πολιτιστική δύναμη που αξίζει να ξαναβρεί τη θέση της στο διεθνές προσκήνιο».

Πρωτοβουλίες για ένταξη του μεταξιού του Έβρου στα προϊόντα ΠΓΕ

Η ίδια πρόσθεσε πως ο περιφερειάρχης ΑΜ-Θ, Χριστόδουλος Τοψίδης, έχει θέσει ως προτεραιότητα την αναγέννηση της σηροτροφίας και τη διεθνή προβολή του Σουφλίου. Στο πλαίσιο αυτό, η περιφέρεια προχωρά στην ένταξη του μεταξιού του Έβρου στα προϊόντα ΠΓΕ, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε διαβούλευση για την αντίστοιχη πιστοποίηση στο κουκούλι και τον μεταξοσκώληκα.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που θωρακίζουν θεσμικά το προϊόν και ανοίγουν νέους δρόμους ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, η περιφέρεια διευρευνά τη δημιουργία ενός Θεματικού Ψηφιακού Μουσείου «Μια Μεταξένια Πολιτεία στον Δρόμο του Μεταξιού», που θα παρουσιάζει με σύγχρονα μέσα τον πλούτο και τον παγκόσμιο αντίκτυπο του Σουφλίου. «Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ στηρίζει την παράδοση, επενδύει στο παρόν και χτίζει το μέλλον του μεταξιού με στρατηγική, σχέδιο και βαθιά πίστη στις δυνατότητες του τόπου μας», πρόσθεσε η κα Μπαχαρίδου.

Έκθεση «Από το Σουφλί στη Λυών»

Κεντρικό σημείο της διοργάνωσης αποτέλεσε η έκθεση «Από το Σουφλί στη Λυών», σε επιμέλεια του Συλλόγου Φίλων Μετάξης «Η Χρυσαλλίδα», που παρουσίασε με υψηλή αισθητική και ιστορική ακρίβεια τη μοναδική τεχνογνωσία του σουφλιώτικου μεταξιού. Χιλιάδες επισκέπτες, παράγοντες της ευρωπαϊκής μεταξουργίας, νέοι δημιουργοί, εκπρόσωποι σχολείων και πολιτιστικών οργανισμών γνώρισαν από κοντά την πλούσια μεταξένια παράδοση του Έβρου.

Την έκθεση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρέσβης της Ελλάδας στο Παρίσι, Αντώνιος Αλεξανδρίδης, η επίτιμη πρόξενος, Αλεξάνδρα Γιαννοπούλου, ο πρόεδρος της Διοργάνωσης Xavier Le-Pengl, καθώς και μέλη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Λυών και της ελληνικής κοινότητας, με τους οποίους η αντιπεριφερειάρχης, κα Μπαχαρίδου, είχε επιμέρους συναντήσεις. Η ζωντανή συμμετοχή των Ελλήνων της Λυών, με πολιτιστικές δράσεις και παραδοσιακούς χορούς, ανέδειξε ακόμη περισσότερο την αξία της σχέσης των δύο πόλεων.

Το Σουφλί είχε ισχυρή παρουσία, με τον δήμαρχο Σουφλίου, Παναγιώτη Καλακίκο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Μετάξης «Η Χρυσαλίδα», Γιώργο Τσιακίρη, και πολλά από τα μέλη του συλλόγου, τον πρόεδρο της Ένωσης Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Σουφλίου και Περιχώρων, Θεόδωρο Τσιαμίτα, αλλά και Σουφλιώτες που διαμένουν στη Λυών.

Στο περιθώριο της διοργάνωσης, η αντιπεριφερειάρχης είχε σειρά σημαντικών θεσμικών επαφών με στελέχη της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, ανάμεσά τους η υπεύθυνη Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας της Ελλάδας στο Παρίσι, Βανέσσα Σουλάνδρου, η οποία εξέφρασε την επιθυμία της να δημιουργηθούν σχέσεις συνεργασίας, οι οποίες μπορούν να υποστηριχθούν.

Επίσης, συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν με τον δήμαρχο Λυών, Gregory Doucet, με τον δήμαρχο Καραβά, Νικόλαο Χατζηστεφάνου, καθώς και με εκπροσώπους ελληνικών συλλόγων, δημιουργώντας νέα πεδία συνεργασίας στον πολιτισμό, στην επιχειρηματικότητα και στην προβολή της μεταξουργικής κληρονομιάς.